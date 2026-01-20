Marc Guehi đổi đời

Sự nghiệp của Marc Guehi bước sang một chương hoàn toàn mới với mức lương chỉ kém Erling Haaland sau khi gia nhập Man City.

Guehi trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ nhì tại Man City.

Guehi chuyển sang Etihad với mức phí chỉ 20 triệu bảng từ Crystal Palace, và lập tức trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai tại sân Etihad. Trung vệ người Anh ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi, kèm mức đãi ngộ lên tới 300.000 bảng mỗi tuần.

Mức lương của Guehi chỉ đứng sau Erling Haaland (525.000 bảng/tuần) trong đội hình của Pep Guardiola. Việc Man City mạnh tay trao cho Guehi mức thu nhập vượt trội xuất phát từ thực tế họ chỉ phải bỏ ra khoản phí chuyển nhượng tương đối thấp, khi hợp đồng của trung vệ 25 tuổi với Crystal Palace sắp hết hạn.

Theo thống kê, mức lương của Guehi ngang bằng Bernardo Silva và nhỉnh hơn Omar Marmoush (295.000 bảng/tuần). Những trụ cột khác như John Stones, Ruben Dias hay thủ môn Gianluigi Donnarumma đều nhận khoảng 250.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, các ngôi sao như Phil Foden, Rodri hay Josko Gvardiol cũng xếp sau Guehi trong bảng thu nhập tại Man City.

Man City vượt mặt Liverpool để giành chữ ký của Guehi, sau khi thương vụ sang Anfield đổ vỡ vào phút chót ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Với cá nhân trung vệ sinh năm 2000, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng và vai trò thủ lĩnh thể hiện tại Selhurst Park.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Guehi tự hào: "Tôi thật sự hạnh phúc khi trở thành cầu thủ của Man City. Đây là đỉnh cao cho những nỗ lực mà tôi bỏ ra suốt sự nghiệp. Tôi muốn tiếp tục phát triển, học hỏi và cống hiến hết mình cho CLB hay nhất nước Anh".

Từ đội trưởng Palace đến trụ cột tiềm năng tại Etihad, Guehi rõ ràng đổi đời, cả về vị thế lẫn giá trị trong màu áo Man City.