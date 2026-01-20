Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc

  • Thứ ba, 20/1/2026 06:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hầu hết CĐV Đông Nam ủng hộ U23 Việt Nam ở trận bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc vào lúc 22h30 ngày 20/1.

CĐV Đông Nam Á tin rằng U23 Việt Nam đủ sức hạ U23 Trung Quốc.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tạo làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, CĐV đến từ Thái Lan, Indonesia, Singapore lẫn Việt Nam đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, với phần lớn niềm tin nghiêng về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhiều CĐV khu vực đánh giá cao hàng thủ của U23 Trung Quốc, cho rằng đây là điểm tựa lớn nhất của đội bóng Đông Á. Tuy nhiên, không ít ý kiến khẳng định bức tường phòng ngự ấy khó có thể đứng vững trước lối chơi chủ động, giàu năng lượng của U23 Việt Nam.

Một CĐV Việt Nam thận trọng nhưng khẳng định: "Việt Nam từng rất giỏi đá phòng ngự chặt chẽ, nên hiểu rõ cách hóa giải lối chơi bê tông. Điều quan trọng là giữ được cái đầu lạnh". Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều người.

Trong khi đó, CĐV Indonesia, Thái Lan thể hiện sự ủng hộ rõ ràng và đầy cảm xúc. Những cụm từ "Tiến lên Việt Nam", "Việt Nam hãy vào chung kết", "Chúng tôi ủng hộ các bạn" liên tục xuất hiện, cho thấy sức hút rất lớn của U23 Việt Nam.

"Trung Quốc phòng ngự tốt, nhưng Việt Nam lúc này gần như không thể bị đánh bại", một CĐV Thái Lan viết. Một số khác dự đoán kịch bản giằng co, thậm chí hòa trong 90 phút, trước khi Việt Nam tạo khác biệt ở hiệp phụ nhờ bản lĩnh và sự kiên nhẫn.

Dù dự đoán khác nhau về tỷ số hay diễn biến, phần lớn CĐV Đông Nam Á đều chung niềm tin rằng nếu giữ được sự bình tĩnh, kỷ luật chiến thuật và tinh thần tự tin, U23 Việt Nam đủ khả năng vượt qua U23 Trung Quốc để tiến vào chung kết.

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Bức tường bê tông của U23 Trung Quốc được trát bằng may mắn

22h30 tối 20/1, U23 Việt Nam bước vào trận bán kết lịch sử gặp U23 Trung Quốc. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik được dự báo phải gặp hàng phòng ngự siêu mạnh.

3 giờ trước

AFC 'bỏ quên' Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bỏ qua Nguyễn Đình Bắc khi công bố danh sách 6 "ngôi sao triển vọng" của VCK U23 châu Á 2026.

12 giờ trước

Lý do U23 Trung Quốc tự tin hạ Việt Nam

Hàng thủ vững chắc là điểm tựa quan trọng giúp U23 Trung Quốc nuôi tham vọng đánh bại Việt Nam và góp mặt trong trận chung kết giải U23 châu Á 2026.

12 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

