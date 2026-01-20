U23 Nhật Bản vào chung kết U23 châu Á

Tối 20/1, U23 Nhật Bản vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Nhật Bản vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số tối thiểu.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở khoảng thời gian cuối hiệp một, khép lại một cuộc đối đầu căng thẳng, giàu tốc độ và đậm chất chiến thuật giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Ngay từ những phút đầu, U23 Nhật Bản cho thấy ý đồ kiểm soát thế trận. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc tổ chức pressing tầm cao, triển khai bóng nhanh và liên tục khoét sâu vào hai biên. Michiwaki sớm có cơ hội đối mặt sau đường chọc khe tinh tế của đồng đội, nhưng pha lốp bóng của anh lại thiếu chính xác. Ít phút sau, Koizumi thử vận may bằng cú vô lê ngoài vòng cấm, song bóng đi vọt xà trong gang tấc. Sức ép mà U23 Nhật Bản tạo ra khiến hàng thủ Hàn Quốc phải hoạt động với cường độ cao.

Phía bên kia, U23 Hàn Quốc không hoàn toàn lép vế. Đại diện Đông Á chọn cách chơi chắc chắn, chờ thời cơ phản công. Kim Yong Hak từng khiến khán giả thót tim với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 26, buộc thủ môn U23 Nhật Bản phải bay người cứu thua xuất sắc. Tuy nhiên, sự chủ động vẫn thuộc về đội bóng áo xanh.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 36. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Nagano bật cao đánh đầu dũng mãnh. Dù thủ môn U23 Hàn Quốc kịp phản xạ cản phá, Koizumi xuất hiện đúng lúc để đá bồi cận thành, ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho thế trận lấn lướt của U23 Nhật Bản trong hiệp một.

U23 Nhật Bản chính thức giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026.

Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các pha dứt điểm liên tiếp được tung ra từ Kang Seong Jin, Seok Hwan hay Seung Bae, song thiếu độ chính xác, bị hàng thủ và thủ môn U23 Nhật Bản hóa giải. "Samurai xanh" lùi sâu hơn, ưu tiên sự an toàn, tổ chức phòng ngự kín kẽ và sẵn sàng phản công khi có cơ hội.

Cao trào đến ở phút bù giờ 90+4, khi Kim Tae-won có cơ hội rất thuận lợi trong vùng cấm. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi trúng mép lưới ngoài trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện và đồng đội.

Giữ vững lợi thế mong manh cho đến tiếng còi mãn cuộc, U23 Nhật Bản khẳng định sự lì lợm cần thiết ở một trận đấu lớn. Chiến thắng 1-0 cho thấy bản lĩnh, chiều sâu chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu đáng nể của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Highlights U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc Tối 20/1, U23 Nhật Bản hạ U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở bán kết U23 châu Á 2026.

