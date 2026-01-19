HLV U23 Trung Quốc nói gì khi đối đầu U23 Việt Nam?

Chiều 19/1, HLV Antonio Puche thừa nhận U23 Trung Quốc gặp bất lợi về mặt thể lực khi chạm trán U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026.

HLV U23 Trung Quốc tỏ ra thận trong trước U23 Việt Nam.

HLV Puche thừa nhận U23 Trung Quốc đối mặt với thử thách lớn cả về thể lực lẫn chuyên môn trước cuộc chạm trán U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026. Trong buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu được sự thận trọng khi nói về bất lợi của đội nhà, đồng thời đánh giá cao cho đối thủ đến từ Đông Nam Á.

Vấn đề đầu tiên được HLV Puche đề cập là quỹ thời gian hồi phục hạn chế. Ông thẳng thắn cho rằng việc có thêm một ngày nghỉ cũng mang ý nghĩa rất lớn ở giai đoạn căng thẳng của giải đấu.

"Tôi thật sự lo lắng về điều này. Ba hay bốn ngày nghỉ đều rất quan trọng, chỉ cần hơn một ngày thôi cũng giúp quá trình hồi phục tốt hơn. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn phải tìm cách vượt qua hoàn cảnh hiện tại", HLV Puche chia sẻ.

Chiến lược gia này cho thấy sự hiểu biết rất rõ về U23 Việt Nam. Theo ông, việc hai đội chạm trán nhau tới 3 lần trong 2 năm gần đây giúp ban huấn luyện U23 Trung Quốc có cái nhìn tương đối đầy đủ.

"U23 Việt Nam là đội bóng được tổ chức rất tốt, họ tấn công hiệu quả và khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ ấn tượng. Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất, rất khó khăn. Các cầu thủ của tôi đều hiểu rõ họ sẽ phải đối mặt với điều gì", HLV Puche nhấn mạnh.

Dù vậy, HLV U23 Trung Quốc khẳng định mục tiêu của đội bóng không thay đổi. Ông cho biết trước giải, ban huấn luyện đặt ra phương châm giải quyết từng trận một. Việc lọt vào bán kết với U23 Trung Quốc là cột mốc đáng nhớ, nhưng tham vọng chưa dừng lại.

"Chúng tôi biến giấc mơ thành hiện thực khi vào đến bán kết. Và khi đã đứng ở đây, không ai muốn dừng bước. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành quyền vào chung kết", ông nói.

Khi được hỏi liệu U23 Trung Quốc có tiếp tục duy trì cách chơi phòng ngự chủ động có phần tiêu cực như 4 trận trước đó hay không, HLV Puche từ chối tiết lộ. Ông chỉ đáp ngắn gọn: "Câu trả lời sẽ có vào ngày mai".

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

