U23 Việt Nam đã đủ lớn để nghĩ đến chung kết

Trong bối cảnh sức mạnh và bản sắc của thầy trò HLV Kim Sang-sik được phơi bày rõ ràng suốt hơn nửa năm qua, gặp U23 Trung Quốc được xem là cơ hội lớn để U23 Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử vào chung kết giải châu Á.

U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành vé vào chung kết.

Cầu được ước thấy, U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026. Khi đối thủ không phải là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch, giới mộ điệu cảm nhận được cơ hội lớn để thầy trò ông Kim Sang-sik góp mặt ở chung kết.

U23 Việt Nam đã khác

Sức mạnh của U23 Việt Nam không phải là một sự bí ẩn để các đối thủ phải nhọc công tìm tòi, giải mã trước khi bước vào U23 châu Á 2026. Tất cả được … phơi bày một cách rạch ròi trong hơn nửa năm qua.

Thực tế, U23 Việt Nam vẫn gần như những con người đó, vẫn là chiến thuật ấy đã thể hiện giữa "thanh thiên bạch nhật" từ U23 Đông Nam Á 2025 vào giữa tháng 7/2025 đến SEA Games 33 vào cuối tháng 12 vừa rồi. Chỉ cần vài cái gõ phím với từ khóa U23 Việt Nam là thông số, clip về đoàn quân ông Kim Sang-sik xuất hiện đầy rẫy nên rất dễ để đối thủ nghiên cứu, tìm ra điểm mạnh yếu qua đó có phương kế để bắt bài.

U23 Trung Quốc là "ẩn số" tại giải.

Ấy vậy mà chưa một đối thủ nào đến thời điểm này, có thể hóa giải thành công năng lực cá nhân, chiến thuật của U23 Việt Nam. Đó là minh chứng cho sự lớn mạnh của U23 Việt Nam đã vươn ra tầm châu lục chứ không còn om mình trong đấu trường khu vực.

Thực thế, U23 Việt Nam không hề xung trận với tư tưởng của một đội bóng chiếu dưới, chơi theo kiểu "mắt nhìn láo liên" để… "ăn cắp" cơ hội, qua đó tìm kiếm bàn thắng. Đoàn quân của ông Kim không gồng mình chịu trận, không cố đấm ăn xôi, không phó thác cho sự may rủi.

Ở đó, lối chơi của U23 Việt Nam có sự toan tính, có sự chuẩn bị kỹ càng, có sự hợp lý và chỉn chu trong tấn công lẫn phòng thủ.

Ngoại trừ trận đấu với U23 Saudi Arabia (khi không thua trên 2 bàn vẫn giành ngôi nhất bảng) chủ động chơi phòng ngự dẫn đến lép vế hơn, 3 trận thắng còn lại của U23 Việt Nam (khi cần thắng) đều thể hiện những con số thống kê tương đối ngang ngửa với đối thủ. Có thể thấy, đối thủ kiểm soát nhỉnh hơn nhưng biên độ dao động về thời lượng kiểm soát bóng giữa U23 Việt Nam cũng chỉ là 8%.

Tuy nhiên, những con số có thể đem đến sự khác biệt là dứt điểm cầu môn lại khá cân bằng, thậm chí đoàn quân của ông Kim nhỉnh hơn và làm tốt hơn ở khâu cuối cùng để thắng trận. Cả 4 trận thắng vừa qua đều đến với U23 Việt Nam trong diễn biến luôn dẫn bàn trước cho thấy sự chủ động cả về chuyên môn lẫn tinh thần của Đình Bắc và đồng đội.

Nắm lấy cơ hội này

Khi U23 Trung Quốc đối đầu với U23 Uzbekistan, những ai yêu bóng đá Việt Nam đều nghiêng mình cổ vũ cho U23 Trung Quốc. Tất nhiên, "tình cảm" ấy không hẳn vì yêu mà đơn giản, U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc sẽ dễ thở hơn so với một U23 Uzbekistan toàn diện hơn, từng đem đến nỗi ám ảnh cho U23 Việt Nam ở chung kết U23 châu Á 2018 và vừa mới hạ chính U23 Việt Nam (1-0) tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Mong gặp U23 Trung Quốc xem ra cũng là tâm lý chung của đoàn quân ông Kim Sang-sik. Chưa nói đến sự tương quan lực lượng nhưng khi “cầu được ước thấy” cũng là phép “thắng lợi tinh thần” cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam rõ ràng thể hiện lối đá thuyết phục hơn U23 Trung Quốc.

Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc thì trong 23 trận đấu của lứa cầu thủ (U22/23 Trung Quốc) hiện tại cho đến trước trận bán kết này, đoàn quân của ông Antonio chỉ thua 2 trận. Đáng nói, họ thua chính U23 Việt Nam (0-1) ở giải giao hữu trên sân nhà vào cuối năm ngoái. Phép thử này càng tiếp thêm sự tự tin cho đoàn quân HLV Kim.

Tất nhiên, đề cập những vấn đề đó không đồng nghĩa U23 Việt Nam bay bổng để chắc mẩm rằng chiến thắng sẽ lại đến. Lưu ý, kết quả chỉ đến một cách mỹ mãn bằng chiến đấu trên thực địa bằng cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần chứ không phải từ suy nghĩ, tính toán trên bàn giấy, phép cộng của quá khứ.

Xung trận mà không có một “trái tim nóng, cái đầu lạnh” để thay bằng đôi rời khỏi mặt đất sẽ khiến cho U23 Việt Nam phải ngã chổng vó. Chắc chắn là vậy.

Nhưng sự hào nhoáng của quá khứ sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ để đoàn quân ông Kim tự tin hơn, thoải mái hơn, quẳng được gánh lo âu về “phận thấp bé” trước đối thủ để đôi chân được tinh tế, nhanh nhẹn hơn khi xử lý, dứt điểm.

Nói cách khác, với tư tưởng không phải là sự chủ quan mà là sự mạnh dạn, đây là cơ hội lớn, cơ hội tốt và chưa chắc sẽ lại đến gần trong những giải đấu tới để U23 Việt Nam lần thứ hai tiến đến trận chung kết của một VCK U23 châu Á.

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

