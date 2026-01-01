U23 Việt Nam vẫn là 'vua luân lưu'

Trong lịch sử giải vô địch U23 châu Á, hiếm có đội bóng nào tạo được dấu ấn đặc biệt trên chấm 11m như U23 Việt Nam.

Một lần nữa U23 Việt Nam chiến thắng trên chấm 11m.

Ba lần bước vào loạt sút luân lưu tại U23 châu Á, U23 Việt Nam đều thắng, một thành tích phản ánh rõ bản lĩnh, tâm lý và sự chuẩn bị vượt trội của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tính đến trận tranh hạng 3 của giải U23 châu Á năm 2026, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì thành tích toàn thắng ở mọi loạt sút luân lưu mà họ tham dự. Ba trận, ba chiến thắng, không có một ngoại lệ.

Câu chuyện bắt đầu từ Thường Châu năm 2018, giải đấu đã trở thành cột mốc mang tính biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam lần lượt vượt qua Iraq ở tứ kết và Qatar ở bán kết sau những loạt “đấu súng” nghẹt thở.

Những khoảnh khắc như pha cản phá của thủ môn Bùi Tiến Dũng hay cú sút quyết định đầy lạnh lùng của Vũ Văn Thanh không chỉ mang ý nghĩa kết quả, mà còn khắc họa rõ nét bản lĩnh thi đấu của một tập thể trẻ trung nhưng không non nớt.

Chính tại giải đấu đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á từng dành cho U23 Việt Nam biệt danh “vua luân lưu”. Một cách gọi vừa hoa mỹ vừa xuất phát từ thực lực của U23 vốn đã được chứng minh bằng kết quả.

Tám năm sau, tại VCK U23 châu Á 2026, bản lĩnh ấy tiếp tục được tái khẳng định. Trong trận tranh hạng ba với Hàn Quốc rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam bị kéo vào loạt sút luân lưu sau 120 phút căng thẳng khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Trước đối thủ giàu truyền thống và được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Kết quả, U23 giành chiến thắng với tỷ số 7-6 bằng pha sút chính xác của Thanh Nhàn.

Điều gì tạo nên sự khác biệt ấy? Trong cuộc bình luận sau trận, các chuyên gia bóng đá Việt Nam và người hâm mộ đều chung nhận định: đó không phải may mắn. Đó là sự kết hợp giữa kỹ năng dứt điểm, tâm lý thi đấu vững vàng và khâu chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khi nhiều đội bóng chịu áp lực nặng nề trong vai trò “cửa trên”, các cầu thủ Việt Nam lại bước lên chấm 11 m với sự tự tin rõ rệt, không vội vàng và không dao động.

U23 Việt Nam không chỉ có thêm một thống kê ấn tượng, mà còn gửi đi thông điệp rất rõ ràng tại sân chơi châu lục: kéo Việt Nam vào hiệp phụ đã là rủi ro, còn đưa họ vào loạt sút luân lưu gần như là tự đặt mình vào thế bất lợi.