Cơ hội để Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới

Với bàn thắng và kiến tạo trong trận tranh hạng ba trước U23 Hàn Quốc rạng sáng 24/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026.

Đình Bắc dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới.

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2, sau đó thắng 7-6 ở loạt luân lưu trong trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026. Đình Bắc tiếp tục là tâm điểm chú ý của trận đấu, khi ghi bàn và kiến tạo, sau đó nhận thẻ đỏ rời sân.

Đình Bắc hiện có tổng cộng 4 bàn thắng sau 6 trận, ngang bằng với hai chân sút Leonardo Farah (U23 Lebanon) và Ali Al Azaizeh (U23 Jordan), nhưng chân sút của U23 Việt Nam xếp trên nhờ có hai kiến tạo.

Theo quy định của AFC, trong trường hợp các cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, số kiến tạo sẽ là chỉ số được tính đến trong cuộc đua Vua phá lưới. Với việc cả hai đội U23 Lebanon và U23 Jordan bị loại từ lâu, Đình Bắc đang sáng cửa giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Hiện tại, Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản, 3 bàn thắng, 2 kiến tạo) đang là đối thủ lớn nhất của Đình Bắc trong danh sách Vua phá lưới.

Với việc U23 Nhật Bản còn chơi trận chung kết, chân sút Sato sẽ cần ghi 2 bàn để vượt Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới. Đây là điều không dễ xảy ra, bởi U23 Trung Quốc chưa để thủng lưới từ đầu giải.

Ở vòng bảng, Đình Bắc ghi dấu ấn mạnh mẽ khi ghi bàn trong trận thắng Jordan 2-0 và thắng Saudi Arabia 1-0. Với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, chân sút của CLB Công an Hà Nội in dấu giày trực tiếp vào 60% tổng số bàn thắng của U23 Việt Nam ở giải lần này.

Có thể nói, Đình Bắc đang là ngôi sao nổi bật ở giải U23 châu Á năm nay và chắc chắn sẽ nhận sự chú ý từ tuyển trạch viên của nhiều CLB hàng đầu tại châu lục.