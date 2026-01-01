Phản ứng của báo Thái Lan khi U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

Tờ Siam Sport dành nhiều lời khen ngợi cho U23 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 rạng sáng 24/1.

Siam Sport khẳng định U23 Việt Nam có trận đấu bản lĩnh trước U23 Hàn Quốc.

Theo tờ báo hàng đầu xứ chùa Vàng, đó là màn trình diễn thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần không khuất phục và khả năng chịu đựng áp lực đáng nể của "Những chiến binh sao Vàng".

Siam Sport mở đầu bài viết bằng dòng tít đầy cảm xúc: "Sao Vàng hiên ngang! U23 Việt Nam sút luân lưu lạnh lùng, quật ngã Hàn Quốc". Tờ báo nhấn mạnh rằng dù chỉ còn chơi với 10 người trong giai đoạn cuối trận, U23 Việt Nam vẫn không hề nao núng, kiên cường đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ hàng đầu châu lục.

Theo mô tả của truyền thông Thái Lan, Hàn Quốc là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một, nhưng U23 Việt Nam mới là bên tạo ra khác biệt. Phút 30, từ một pha phản công sắc lẹm, Nguyễn Đình Bắc kiến tạo để Nguyễn Quốc Việt dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số và đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép và gỡ hòa ở phút 69, song chỉ hai phút sau, Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm với cú đá phạt đẹp mắt, tái lập thế dẫn bàn cho Việt Nam. Siam Sport cho rằng khoảnh khắc này cho thấy sự hiệu quả và tính sát thương cao trong lối chơi của đội bóng áo đỏ.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở phút 86, buộc U23 Việt Nam phải chống đỡ trong thế thiếu người. Dù bị gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+7, đại diện Đông Nam Á vẫn đứng vững trong hiệp phụ và thể hiện cái đầu lạnh trên chấm 11 m.

Loạt luân lưu được Siam Sport mô tả là "bài kiểm tra bản lĩnh thực sự". Ở đó, U23 Việt Nam chính xác hơn để thắng 7-6 và giành hạng 3 chung cuộc. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc chấp nhận kết thúc giải ở vị trí thứ 4 lần thứ 3 trong lịch sử.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.