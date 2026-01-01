Cao Văn Bình rực sáng

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 mang đậm dấu ấn của Cao Văn Bình, thủ môn sinh năm 2005 đến từ Nghệ An.

Cao Văn Bình tranh chấp với cầu thủ Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Trong cuộc đối đầu căng thẳng với U23 Hàn Quốc, đội bóng được đánh giá vượt trội về thể lực lẫn kinh nghiệm, U23 Việt Nam đã trải qua 120 phút thi đấu khắc nghiệt. Trước sức ép liên tục từ đối thủ, hàng phòng ngự áo đỏ nhiều lần rơi vào tình trạng báo động.

Tuy nhiên, trong ngày được trao cơ hội bắt chính thay cho Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình đã có màn trình diễn xuất thần khi liên tiếp hóa giải các pha dứt điểm nguy hiểm của các chân sút Hàn Quốc.

Tính trong suốt 120 phút thi đấu, thủ thành cao 1,83 m này đã thực hiện tới 10 pha cứu thua, trong đó có nhiều tình huống phản xạ xuất sắc ở cự ly gần, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam giữ sạch mành lưới trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Màn trình diễn ấn tượng của Cao Văn Bình được chuyên trang Soccerway chấm 8,9 điểm, cao nhất trên sân, đủ để cho thấy tầm quan trọng của thủ môn này trong chiến thắng chung cuộc của U23 Việt Nam.

Ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, Cao Văn Bình tiếp tục cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc khi cản phá thành công cú sút của Bae Hyun-seo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 7-6.

Pha cứu thua quyết định ấy không chỉ khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo của cá nhân Cao Văn Bình, mà còn mang về thành tích ấn tượng cho một tập thể U23 Việt Nam vốn không được đánh giá cao từ đầu giải.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

