Từ Thường Châu đến nay, U23 Việt Nam vẫn là số một Đông Nam Á

Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á mỗi khi góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á.

Việt Nam khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6 trước đối thủ hùng mạnh Hàn Quốc. Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng thứ ba chung cuộc tại VCK U23 châu Á 2026, thành tích vượt mức kỳ vọng ban đầu.

Theo thống kê kết quả của các đội Đông Nam Á tại các kỳ VCK U23 châu Á trong giai đoạn từ 2013 đến 2026, U23 Việt Nam là đội tuyển duy nhất trong khu vực từng lọt vào chung kết (năm 2018), đồng thời nhiều lần tiến sâu vào vòng knock-out.

Thành tích á quân tại Thường Châu năm 2018 vẫn là cột mốc lịch sử không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn của cả Đông Nam Á, khi chưa có đại diện nào khác trong khu vực tái lập được kỳ tích tương tự.

Không dừng lại ở đó, U23 Việt Nam còn cho thấy sự ổn định đáng nể trong các kỳ giải gần đây. Tại VCK U23 châu Á 2022 và 2024, đội bóng áo đỏ đều góp mặt ở vòng tứ kết, tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

U23 Việt Nam (phải) gây ấn tượng ở giải đấu năm 2026. Ảnh: AFC

Đến giải đấu năm 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik một lần nữa ghi dấu ấn khi giành hạng ba chung cuộc, đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh như U23 Saudi Arabia, UAE hay Hàn Quốc. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một đội bóng Đông Nam Á tại giải đấu này kể từ sau kỳ tích Thường Châu 2018.

Trong khi đó, các đại diện khác của khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Myanmar phần lớn dừng bước từ vòng bảng hoặc cao nhất là vòng tứ kết. Thái Lan từng vào tứ kết các năm 2020 và 2022 nhưng không duy trì được sự ổn định.

Malaysia mới chỉ có dấu ấn tại vòng tứ kết năm 2018, còn Indonesia đạt thành tích tốt nhất là hạng tư tại giải đấu năm 2024. Với Myanmar, đội U23 nước này thậm chí chưa từng vượt qua vòng bảng.

Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam xứng đáng được xem là lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á tại đấu trường U23 châu Á.

