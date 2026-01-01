HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam thi đấu quả cảm'

Rạng sáng 24/1, HLV Kim Sang-sik nói về tình huống Đình Bắc bị đuổi và tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam sau trận cầu căng thẳng với U23 Hàn Quốc.

HLV Kim cảm ơn các học trò vì đã chiến đấu tới phút cuối cùng.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim thừa nhận cả hai đội đều bước vào trận đấu trong trạng thái quá tải về thể lực lẫn tinh thần, song điều khiến ông ấn tượng nhất là cách các học trò giữ được sự tập trung và bản lĩnh ở thời điểm khó khăn nhất.

"Cầu thủ hai đội đều rất mệt, nhưng họ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. U23 Việt Nam đặc biệt cho thấy tinh thần quả cảm khi phải chơi thiếu người, vẫn bảo toàn tỷ số đến hết hiệp phụ và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu", HLV Kim chia sẻ.

Theo ông, những trải nghiệm như vậy có giá trị lớn với các cầu thủ trẻ. Việc đứng vững trước sức ép, vượt qua nghịch cảnh và chiến thắng ở thời khắc quyết định sẽ là nền tảng quan trọng cho sự trưởng thành trong tương lai của U23 Việt Nam. "Tôi tin các cầu thủ sẽ tiến bộ rất nhiều sau trận đấu này. Đây là cơ hội quý giá để họ tiếp tục phát triển", HLV Kim nhấn mạnh.

Bên cạnh đánh giá chuyên môn, HLV Kim không quên gửi lời cảm ơn tới toàn đội và ban huấn luyện vì sự cống hiến không mệt mỏi. Ông đặc biệt trân trọng nỗ lực của các cầu thủ khi phải thi đấu với 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc."Một trận đấu cực kỳ khó khăn. Tôi cảm kích tinh thần và sự hy sinh của toàn đội", ông nói.

Đình Bắc nhận thẻ đỏ khiến U23 Việt Nam rơi vào thế chống đỡ vất vả.

Về việc Nguyễn Đình Bắc bị thẻ đỏ, HLV Kim cho hay: "Đình Bắc ghi dấu ấn bằng bàn thắng, nhưng có lẽ do hưng phấn quá mức khiến cậu ấy mắc sai lầm và rời sân sớm. Đó rõ ràng là khoảnh khắc đầy thử thách với toàn đội. Dù vậy, tôi chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào các học trò. Ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân, tôi vẫn tin họ đủ bản lĩnh để đứng vững và chiến đấu đến phút cuối".

"Thực tế, ở trận đấu trước, U23 Việt Nam cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi Lý Đức phải nhận thẻ đỏ. Trong những tình huống như thế, vai trò của HLV là rất hạn chế, bởi mọi phương án đều bị đẩy vào thế bị động", ông nói thêm.

Cuối cùng, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời tri ân tới người hâm mộ đã sát cánh cùng U23 Việt Nam trên khán đài lẫn qua màn ảnh nhỏ, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh khi anh không thể góp mặt vì chấn thương. Với HLV Kim, chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần đoàn kết, ý chí và niềm tin mà U23 Việt Nam đã thể hiện.

Trong trận tranh hạng 3, U23 Việt Nam liên tiếp tạo lợi thế nhưng không thể kết liễu trận đấu trong 90 phút. Dù phải chơi thiếu người, đội quân của HLV Kim Sang-sik vẫn trụ vững suốt hai hiệp phụ, trước khi bản lĩnh trên chấm 11 m đưa đội tới chiến thắng 7-6.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

