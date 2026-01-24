Lạ lùng U23 Việt Nam

Bóng đá không phải lúc nào cũng đứng về phía kẻ áp đảo thế trận. Đôi khi, nó thưởng công cho những đội biết chịu đựng, kiên nhẫn và lạnh lùng đúng lúc, như cách U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc 7-6 sau loạt luân lưu.

U23 Việt Nam có chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam hoà U23 Hàn Quốc 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Trên loạt luân lưu, U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 7-6.

Nhìn vào bảng số liệu ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam… không nên thắng. Kiểm soát bóng chỉ 24%, đối thủ giữ bóng tới 76%. Số cú sút chênh lệch 5 so với 32. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,24 đặt cạnh 1,83 là một khoảng cách gần như không thể san lấp trong bóng đá hiện đại.

Nhưng bóng đá loại trực tiếp chưa bao giờ vận hành thuần túy bằng logic thống kê. Và U23 Việt Nam hiểu điều đó rõ hơn ai hết.

Thua thế trận, nhưng không đánh mất trận đấu

U23 Hàn Quốc nhập cuộc với đúng hình ảnh quen thuộc của họ: kiểm soát, áp đặt, tấn công liên tục. Nhịp độ được đẩy cao, bóng được luân chuyển đều đặn, sức ép dồn dập về phía khung thành Việt Nam. Những con số phản ánh trung thực điều ấy: 12 cú sút trúng đích, 9 quả phạt góc, hàng trăm đường chuyền chính xác.

U23 Việt Nam không phản kháng bằng cách giành lại thế trận. Họ chọn cách khác: nhường bóng, lùi sâu và tổ chức phòng ngự có trật tự. Không vội vàng. Không cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Mỗi cầu thủ đều hiểu vị trí của mình, hiểu khu vực cần bảo vệ.

Đây không phải là thứ phòng ngự bị động, càng không phải là “đổ bê tông” vô thức. U23 Việt Nam phòng ngự bằng cấu trúc. Các tuyến giữ cự ly hợp lý, trung lộ được che kín, buộc đối thủ phải sút từ xa hoặc đưa bóng ra biên.

U23 Việt Nam thể hiện lối chơi kiên cường.

Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở thống kê “số cơ hội ngon ăn”: mỗi đội chỉ có đúng một cơ hội thực sự rõ rệt. Với 32 cú sút, U23 Hàn Quốc tạo ra rất nhiều áp lực, nhưng rất ít lần khiến hàng thủ Việt Nam vỡ trận. Đó là sự khác biệt giữa tấn công nhiều và tấn công hiệu quả.

U23 Việt Nam chấp nhận thua thế trận, nhưng không để trận đấu trượt khỏi tầm kiểm soát. Họ kéo đối thủ vào một cuộc chiến dai dẳng, nơi sự kiên nhẫn và tâm lý trở thành yếu tố quyết định.

Thẻ đỏ, luân lưu và lời đáp trả của bản lĩnh

Thế khó càng bị đẩy lên cao khi U23 Việt Nam phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Đình Bắc. Trong bối cảnh đã lép vế về thế trận, tấm thẻ đỏ có thể là dấu chấm hết với nhiều đội bóng. Nhưng U23 Việt Nam không gục ngã.

Không hoảng loạn. Không phá bóng vô định. Họ co cụm hơn, nhưng cũng chặt chẽ hơn. Các pha xử lý trở nên giản lược, ưu tiên an toàn. Đội hình giữ được tính kỷ luật, không để lộ những khoảng trống chí mạng.

U23 Hàn Quốc tiếp tục dồn ép. Nhưng càng về cuối, sức ép ấy bắt đầu mang màu sắc của sự nôn nóng. Khi không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút, rồi cả 120 phút, tâm lý của kẻ buộc phải thắng trở thành gánh nặng.

Luân lưu xuất hiện như một phép thử cuối cùng. Ở thời khắc này, mọi con số trước đó đều vô nghĩa. Không còn kiểm soát bóng, không còn xG, không còn thống kê cú sút. Chỉ còn lại cầu thủ, khung thành và áp lực.

Và U23 Việt Nam tỏ ra quen thuộc đến lạnh lùng với hoàn cảnh ấy.

Những cú sút được thực hiện dứt khoát, không do dự. Thủ môn Cao Văn Bình đứng vững vàng trước sức ép. Từng bước chạy đà, từng pha xử lý đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý. Trong khi đó, đối thủ bắt đầu dao động, và chỉ cần một khoảnh khắc chệch choạc, cán cân lập tức nghiêng hẳn.

Chiến thắng đến không ồn ào, nhưng thuyết phục theo cách riêng của nó.

Thủ môn Cao Văn Bình toả sáng trước U23 Hàn Quốc.

Trận đấu này sẽ gây tranh cãi. Sẽ có người nói U23 Việt Nam may mắn. Sẽ có người viện dẫn thống kê để phủ nhận giá trị chiến thắng. Nhưng bóng đá không trao vé đi tiếp cho đội tạo ra nhiều xG hơn. Nó trao phần thưởng cho đội biết cách tồn tại đến phút cuối cùng.

U23 Việt Nam không thắng vì họ chơi hay hơn trong mắt các mô hình dữ liệu. Họ thắng vì họ hiểu rõ giới hạn của mình và không cố vượt qua nó bằng sự liều lĩnh. Họ chọn con đường khó, con đường đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và bản lĩnh.

Đó không phải chiến thắng của sự áp đảo, mà là chiến thắng của bản lĩnh thi đấu.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn phải đối diện với những khác biệt về thể chất, chiều sâu lực lượng và tốc độ so với các nền bóng đá hàng đầu châu Á, những chiến thắng như thế này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé đi tiếp. Nó khẳng định rằng, nếu biết mình đang đứng ở đâu, biết chấp nhận chịu đựng và chờ đợi thời cơ, U23 Việt Nam vẫn có thể bẻ cong những trận đấu tưởng như đã được định đoạt.

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam không thắng bằng thế trận. Họ thắng bằng sự lì lợm. Và bằng niềm tin rằng, trong bóng đá, kẻ không chịu khuất phục luôn có cơ hội cuối cùng.