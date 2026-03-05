Chelsea gây tranh cãi với màn hội ý giữa sân

Màn họp đội ngay vòng tròn trung tâm của Chelsea trước khi hiệp hai bắt đầu khiến các cầu thủ Aston Villa bức xúc trong trận thua 1-4 trên sân nhà rạng sáng 5/3.

Trận đấu giữa Aston Villa và Chelsea ở vòng 29 Premier League không chỉ gây chú ý bởi tỷ số 4-1 nghiêng về đội khách, mà còn bởi một tình huống gây tranh cãi hiếm thấy ngay trước khi hiệp hai bắt đầu.

Khi Aston Villa chuẩn bị thực hiện giao bóng, toàn bộ đội hình xuất phát của Chelsea lại tụ lại thành một vòng tròn họp đội ngay giữa vòng tròn trung tâm sân.

Việc các cầu thủ Chelsea đứng ngay vị trí giao bóng khiến Aston Villa không thể bắt đầu hiệp hai ngay lập tức. Các cầu thủ chủ nhà tỏ ra bức xúc với tình huống này.

Amadou Onana, Ollie Watkins và Douglas Luiz đều phản ứng với trọng tài Jarred Gillett. Hậu vệ Ezri Konsa cũng lên tiếng phàn nàn trước khi trận đấu được tiếp tục.

Sau đó, Cole Palmer nhặt quả bóng đang nằm trong vòng tròn họp đội và đặt xuống sân, trước khi Joao Pedro trao lại bóng cho phía Aston Villa để trận đấu có thể bắt đầu.

Bình luận trên TNT Sports, cựu tiền vệ Liverpool và Real Madrid Steve McManaman cho rằng đây là một cách trì hoãn khá khó hiểu. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước hành động của các cầu thủ Chelsea.

Theo phóng viên Kieran Gill của Daily Mail, Chelsea duy trì thói quen họp đội theo cách này trong hơn một tháng qua. Ý tưởng được cho là xuất phát từ nhóm cầu thủ chủ chốt trong đội, gồm đội trưởng Reece James và Willie Isa, cựu cầu thủ rugby của Wigan Warriors, hiện làm việc trong vai trò phụ trách phát triển cầu thủ tại CLB.

HLV Liam Rosenior cho biết đây không phải sáng kiến của ban huấn luyện mà đến từ chính các cầu thủ. Nhà cầm quân này đánh giá cao cách các cầu thủ thể hiện sự đoàn kết và tinh thần tập thể trước khi bước vào hiệp đấu.

Chiến thắng trước Aston Villa giúp Chelsea thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên. Đội bóng này hiện chỉ còn kém Aston Villa và Manchester United ba điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Highlights Aston Villa 1-4 Chelsea Với cú hat-trick và một kiến tạo, Joao Pedro giúp Chelsea nghiền nát Aston Villa ngay trên sân khách ở vòng 29 Premier League.

