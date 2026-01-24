Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam có một giải đấu lịch sử

  • Thứ bảy, 24/1/2026 07:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

U23 Việt Nam kết thúc VCK U23 châu Á 2026 với nhiều cột mốc đáng nhớ.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Không còn là những bất ngờ mang tính hiện tượng, U23 Việt Nam khiến cả châu lục phải ngả mũ khi lần đầu tiên giành huy chương đồng ở giải U23 châu Á 2026, sau lần về nhì năm 2018.

Ngoài ra, việc lần lượt quật ngã hai "gã khổng lồ" U23 UAE và U23 Hàn Quốc cũng mở ra một trang sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà.

Trong quá khứ, các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam thường gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và kỹ thuật của các đội bóng Tây Á, đặc biệt là UAE. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu tại vòng bảng năm nay, U23 Việt Nam trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác.

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 ở tứ kết không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp các cầu thủ phá dớp, trút bỏ được gánh nặng tâm lý chưa bao giờ thắng UAE ở cấp độ U23 trong quá khứ.

Nếu trận thắng U23 UAE được coi là một bước tiến, thì thắng lợi trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba cũng là một bước tiến khác. Trước giải này, Việt Nam chưa bao giờ thắng Hàn Quốc ở cấp độ U23 trong một giải chính thức.

U23 Viet Nam anh 1

U23 Việt Nam có giải đấu đáng nhớ.

Trước một đối thủ mạnh, giàu thành tích ở giải, U23 Việt Nam viết nên một kịch bản không tưởng. Ngay cả khi chịu sức ép khủng khiếp sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn phòng ngự tốt để giải quyết đối thủ ở loạt luân lưu.

Thành công này không đến từ may mắn. Đó là thành quả của một quá trình đào tạo trẻ bài bản và sự lột xác về tư duy chơi bóng. U23 Việt Nam hiện tại không còn đá "tử thủ" để cầu hòa, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng, kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi lên các đối thủ lớn.

Thành tích ghi tới 10 bàn sau 6 trận giúp U23 Việt Nam gần như sẽ kết thúc giải với đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai, chỉ sau U23 Nhật Bản (đang có 12 bàn). Bởi lẽ, U23 Trung Quốc, đội sẽ chơi trận chung kết với U23 Nhật Bản, mới có 4 bàn.

Việc đánh bại cả UAE và Hàn Quốc trong cùng một giải đấu, sở hữu hàng công tốt thứ hai ở giải là lời khẳng định đanh thép rằng, U23 Việt Nam không còn là "ngựa ô" gây bất ngờ, mà trở thành thế lực ở giải U23 châu Á.

