Thua U23 Việt Nam, bóng đá trẻ Hàn Quốc lộ vấn đề

Trận thua trên chấm luân lưu trước U23 Việt Nam ngày 23/1 không chỉ lấy đi tấm huy chương, mà còn phơi bày sự hụt hơi đáng lo của U23 Hàn Quốc trong con mắt chính báo chí nước này.

Thất bại tại Jeddah không gây sốc vì kết quả, mà vì cách U23 Hàn Quốc đánh mất lợi thế. Báo chí Hàn Quốc đồng loạt dùng chữ “thất vọng” để mô tả cảm xúc sau trận. Từ giọng điệu sắc lạnh của OSEN đến cách tiếp cận điềm tĩnh hơn của Sports Chosun hay YonhapNews, thông điệp chung đều rõ ràng: U23 Hàn Quốc có quá nhiều thứ trong tay, nhưng không biến được điều gì thành chiến thắng.

Đây không phải trận đấu mà U23 Hàn Quốc bị cuốn theo đối thủ. Họ kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và dồn ép phần lớn thời gian. Nhưng chính sự áp đảo ấy lại trở thành con dao hai lưỡi, khi nó không đi kèm hiệu quả.

Sút nhiều để làm gì, khi không ghi bàn?

Truyền thông Hàn Quốc không né tránh những con số. U23 Hàn Quốc tung ra rất nhiều cú dứt điểm, tạo ra thế trận lấn lướt và đẩy U23 Việt Nam lùi sâu. Nhưng như cách OSEN chỉ ra, đó là kiểu áp đảo “chỉ đẹp trên bảng thống kê”.

Phần lớn các cú sút đến trong điều kiện không thuận lợi. Sút xa, góc hẹp, hoặc bị che chắn. Những pha dứt điểm ấy làm tăng số liệu, nhưng không khiến hàng thủ U23 Việt Nam rơi vào trạng thái báo động. Thủ môn đối phương không phải liên tục đối mặt với những pha cứu thua mang tính bước ngoặt.

Sportalkorea nhìn nhận vấn đề ở chiều sâu hơn. Trang tin này cho rằng U23 Hàn Quốc thiếu ý tưởng tấn công trung lộ, thiếu những tình huống buộc đối phương phải phá vỡ cấu trúc phòng ngự. Khi bóng luân chuyển chậm và phương án tấn công dễ đoán, sức ép trở nên vô nghĩa.

U23 Hàn Quốc không gây được ấn tượng suốt giải.

Điều khiến báo chí Hàn Quốc bức xúc là bối cảnh. U23 Việt Nam chơi thiếu người trong phần lớn hiệp phụ. Đây lẽ ra phải là thời điểm U23 Hàn Quốc tăng tốc, tạo hỗn loạn và kết liễu trận đấu. Nhưng họ không làm được. Lối chơi không thay đổi, nhịp độ không được đẩy lên, và sự bế tắc kéo dài đến tận loạt luân lưu.

Với báo Hàn, đó là dấu hiệu của sự thiếu bản lĩnh, chứ không còn là câu chuyện chuyên môn thuần túy.

Lời cảnh báo từ người trong cuộc

Sự thất vọng không chỉ xuất hiện trên mặt báo. Trên sóng truyền hình, bình luận viên Lee Keun-ho, cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng sa sút của bóng đá nước này.

Ông nhận xét U23 Hàn Quốc chơi thiếu sức sống, thiếu năng lượng và thiếu cả sự khẩn trương cần có của một đội bóng trẻ. “Trong khi các quốc gia khác đã tiến bộ ở giải đấu này, vấn đề của chúng ta lại rất nghiêm trọng”, Lee Keun-ho thẳng thắn.

Cựu tuyển thủ này còn nhấn mạnh sự trì trệ mang tính hệ thống. Theo ông, khi các đội bóng khác đang phát triển, Hàn Quốc, từ cầu thủ đến ban huấn luyện, lại đang dậm chân tại chỗ. Đó không phải nhận xét bộc phát, mà là nỗi lo đã âm ỉ từ trước giải.

Lee Keun-ho cũng không né tránh việc chỉ trích HLV Lee Min-seong. Sau trận, nhà cầm quân này thở dài và bày tỏ sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Việc không thể tận dụng lợi thế hơn người để giải quyết trận đấu bị xem là chi tiết khó chấp nhận nhất.

Sports Chosun cho rằng thất bại này phản ánh vấn đề lớn hơn của bóng đá trẻ Hàn Quốc. Đó là khả năng chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng. Đội bóng có thế trận, có kiểm soát, nhưng thiếu khoảnh khắc quyết định.

Yonhap News đưa tin ngắn gọn và trung tính, nhưng kết cục thì không thể khác: U23 Hàn Quốc khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư, một kết quả không đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Thua U23 Việt Nam, vì thế, không được báo chí Hàn Quốc coi là tai nạn. Đó là lời cảnh báo. Khi đối thủ tiến bộ từng ngày, việc tự ru ngủ bằng thống kê và cảm giác áp đảo có thể khiến bóng đá Hàn Quốc tụt lại phía sau. Và tại Jeddah, U23 Hàn Quốc đã nếm trải cảm giác ấy theo cách rõ ràng nhất.