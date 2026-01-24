Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh CĐV Việt Nam đổ ra đường gây chú ý

  • Thứ bảy, 24/1/2026 11:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngay sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á, những hình ảnh cổ động viên đổ ra đường ăn mừng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khu vực.

Hình ảnh CĐV đổ ra đường ăn mừng được trang ASEAN Football đăng tải.

Trên nhiều tuyến phố lớn, dòng người đổ ra đường trong sắc đỏ rực của cờ Tổ quốc, tạo nên bầu không khí sôi động quen thuộc mỗi khi bóng đá Việt Nam chạm tới một dấu mốc đáng nhớ.

Các bức ảnh lan truyền cho thấy từng đoàn xe nối dài, cờ đỏ sao vàng phủ kín không gian, ánh đèn, pháo sáng và tiếng reo hò hòa vào nhau, biến nhiều khu vực trung tâm thành những biển người trong đêm.

Bình luận về hiện tượng này, trang ASEAN Football nhấn mạnh: "Dù trong niềm vui hay nỗi buồn, người hâm mộ Việt Nam luôn sát cánh cùng U23 Việt Nam".

Theo trang bóng đá khu vực, ngay cả sau thất bại ở bán kết trước U23 Trung Quốc, sự ủng hộ dành cho các cầu thủ trẻ không hề suy giảm. Người hâm mộ không quay lưng, vẫn tiếp tục tin tưởng, dõi theo và đứng vững phía sau đội bóng.

ASEAN Football cũng cho rằng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc còn là lời khẳng định về tinh thần kiên cường và khả năng đứng dậy sau thất bại của U23 Việt Nam. Trên hành trình ấy, đội bóng chưa bao giờ đơn độc, bởi phía sau luôn là những khán đài đầy ắp niềm tin, và ngoài đường phố là hàng nghìn cổ động viên chung nhịp cảm xúc.

Những hình ảnh CĐV Việt Nam xuống đường vì thế một lần nữa khắc họa rõ nét vị trí đặc biệt của bóng đá trong đời sống xã hội. Ở đó, cảm xúc, niềm tự hào và sự đồng hành luôn song hành cùng mỗi bước tiến của đội tuyển.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Những con số nói thật về hàng công U23 Việt Nam

Số liệu cho thấy U23 Việt Nam dứt điểm trúng khung thành ở mức cao, ghi 10 bàn thắng toàn giải, nhưng vẫn thiếu một mũi nhọn đủ ổn định để biến ưu thế thành khác biệt lớn.

2 giờ trước

U23 Việt Nam gần như mất toàn bộ đội hình ở U23 châu Á 2028

Tuyển U23 Việt Nam buộc phải tái thiết gần như toàn diện lực lượng nếu hướng tới mục tiêu dài hạn ở sân chơi châu lục và cạnh tranh vé dự Olympic 2028.

3 giờ trước

Vì sao HLV Kim Sang-sik không ăn mừng?

HLV Kim Sang-sik không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thậm chí gương mặt để lộ nét buồn sau khi U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

3 giờ trước

Minh Nghi

    Hai cau thu U23 Viet Nam bi kiem tra doping hinh anh

    Hai cầu thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping

    3 giờ trước 10:09 24/1/2026

    0

    AFC tiến hành kiểm tra doping Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026 rạng sáng 24/1.

