'Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới' gây chú ý

Nữ cầu thủ Ana Maria Markovic thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trên mạng xã hội.

Markovic khoe dáng trong bài đăng mới.

Trong bài đăng gần nhất trên Instagram, Markovic khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” với những khoảnh khắc trong buổi tối đi chơi cùng bạn bè tại New York City. Với dòng trạng thái ngắn gọn “Girls night”, cô nhanh chóng nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ người theo dõi.

Sở hữu hơn 2,8 triệu người theo dõi, ngôi sao thuộc biên chế Brooklyn FC vốn nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ và phong cách thời trang hiện đại. Không ít người hâm mộ dành lời khen cho vẻ đẹp của cô, thậm chí gọi Markovic là “công chúa”, qua đó tiếp tục củng cố biệt danh “nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới” mà truyền thông thường nhắc đến.

Dù vậy, trong một lần phỏng vấn, Markovic thừa nhận cô gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp vì nhan sắc nổi trội.

“Tôi muốn mọi người nói về cách tôi chơi bóng, chứ không chỉ về gương mặt của mình. Nhiều người biết đến và ngưỡng mộ tôi vì ngoại hình, nhưng lại ít ai nhắc đến những gì tôi thể hiện trên sân”, nữ cầu thủ người Croatia chia sẻ.

Bên cạnh sức hút ngoài sân cỏ, Markovic vẫn duy trì sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp khá ổn định. Cô bắt đầu hành trình bóng đá đỉnh cao từ năm 2017 trong màu áo FC Zurich, trước khi chuyển sang khoác áo Grasshopper Club Zürich và gắn bó trong nhiều mùa giải.

Tháng 8/2025, đội nữ của Brooklyn FC thông báo ký hợp đồng với Markovic. Trước đó, nữ tiền đạo này đã chấm dứt hợp đồng với Sporting Braga Women, nơi cô chỉ ra sân vỏn vẹn 4 trận.

