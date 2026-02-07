Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV tuyển futsal Indonesia phẫn nộ

  • Thứ bảy, 7/2/2026 06:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huấn luyện viên Hector Souto phản ứng mạnh trước phát biểu của một nhà báo, cho rằng Indonesia không có cơ hội trước Iran ở chung kết giải futsal châu Á 2026.

Dưới sự dẫn dắt của Hector Souto, futsal Indonesia tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào chung kết giải châu Á.

Trong buổi họp báo trước trận đấu quyết định, một nhà báo Uzbekistan gây tranh cãi khi nhận định Iran là ứng cử viên vô địch rõ ràng. Nhà báo này đưa ra thống kê Iran 16 lần vào chung kết chỉ sau 18 lần giải futsal châu Á được tổ chức. Hiện Iran giữ kỷ lục 13 lần vô địch giải đấu.

Đây là con số cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Iran so với Indonesia, đội bóng lần đầu tiên lọt vào chung kết. Tuy nhiên, HLV trưởng tuyển futsal Indonesia không hài lòng khi nghe nhận định này.

Theo Bola, chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí hỏi quốc tịch của nhà báo đưa ra nhận định một cách đầy mỉa mai và nói: "Vậy theo bạn, cúp đã thuộc về Iran rồi sao? Cứ việc ăn mừng cùng họ đi. Với tôi, chiếc cúp này vẫn chưa thuộc về ai cả".

HLV người Tây Ban Nha nói thêm: "Iran có những cầu thủ xuất sắc, mạnh mẽ và kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng chúng tôi sẽ chơi với những gì mình có". HLV tuyển Indonesia nhấn mạnh danh hiệu chưa thể được quyết định trước khi trận đấu diễn ra.

Dù tôn trọng sức mạnh của Iran với đội hình chất lượng cao và kinh nghiệm vô địch liên tục, nhưng HLV này khẳng định đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu hết khả năng và mang đến cuộc chiến thực sự trên sân.

Hôm 5/2, tuyển futsal Indonesia viết nên trang sử khi thắng Nhật Bản 5-3 để lần đầu tiên lọt vào chung kết giải futsal châu Á 2026. Thầy trò HLV Souto nhận không dưới 2 triệu USD tiền thưởng cho chiến tích này. Đây là số tiền thưởng chưa từng có trong lịch sử futsal xứ vạn đảo.

Trận chung kết giữa Indonesia và Iran diễn ra vào lúc 19h00 ngày 7/2.

Tường Linh

Hector Souto Indonesia

