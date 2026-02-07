Lammens làm bẽ mặt Paul Scholes

Senne Lammens biến những hoài nghi đầu mùa của Paul Scholes trở nên phản tác dụng, khi các con số cho thấy thủ môn người Bỉ mang lại sự ổn định rõ rệt cho MU.

Lammens đang có phong độ quá cao. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 9/2025, Paul Scholes công khai chỉ trích quyết định chiêu mộ Senne Lammens của Manchester United. "Bạn mua cậu nhóc từ Bỉ. Giá bao nhiêu? 20 triệu euro? Tôi nghĩ chỉ riêng con số đó đã nói lên tất cả về cậu ta ở thời điểm này. Nó cho tôi thấy Lammens không phải là một thủ môn hàng đầu", huyền thoại của MU phát biểu.

Cựu tiền vệ này còn kêu gọi MU phải lao ngay sang Paris để chiêu mộ Gianluigi Donnarumma, người khi ấy rục rịch rời PSG sau khi vừa vô địch Champions League.

Vài tháng sau, diễn biến tại Old Trafford lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lammens hiện góp mặt trong danh sách đề cử cho pha cứu thua hay nhất tháng 1 tại Premier League.

Trong 18 trận đầu tiên bắt chính cho MU, Lammens chỉ thua 2 trận. Cần biết rằng Andre Onana thua tới 8 trận trong cùng một hệ quy chiếu. Chênh lệch không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cảm giác an toàn mà hàng thủ MU mang lại.

Lammens không phải mẫu thủ môn ồn ào. Anh chọn vị trí gọn gàng, ra quyết định dứt khoát và kiểm soát khu vực cấm địa chắc chắn. Khi MU chịu sức ép, khung thành không còn khiến người hâm mộ lo lắng như trước. Nhiều fan MU cho rằng rất lâu rồi kể từ khi David De Gea ra đi, "Quỷ đỏ" mới lại có một thủ môn mang đến sự yên tâm đến vậy.

Những pha cứu thua xuất thần của Lammens ngày một nhiều. Ảnh: Reuters.

Bản thân Lammens cũng thừa nhận áp lực tại Old Trafford lớn hơn rất nhiều so với CLB cũ. "Ở Manchester United, đi ăn cũng có người xin chụp ảnh, mỗi tuần tôi gặp khoảng 500 người như thế. Điều đó khiến bạn muốn cống hiến tất cả cho CLB này", thủ môn người Bỉ chia sẻ.

Trong khi Lammens đang trải qua những ngày tháng đi lên cùng MU thì phát biểu của Paul Scholes hồi đầu mùa đang bị chính thực tế làm cho lạc lõng. Việc đánh giá một thủ môn chỉ qua mức phí chuyển nhượng cho thấy góc nhìn mang nặng định kiến hơn là chuyên môn.

Khi Donnarumma không phải phương án khả thi với MU, còn Lammens mang lại hiệu quả rõ ràng, những lời chỉ trích của Scholes vô tình trở thành màn "tự làm khó" mình. Trên sân cỏ, Lammens không cần tranh luận. Anh để các trận thắng và sự bình tâm của sân Old Trafford lên tiếng thay mình.

