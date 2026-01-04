Lammens cứu thua xuất thần

Tối 4/1, trong trận hoà 1-1 giữa Manchester United và Leeds United tại Elland Road, thủ môn Senne Lammens của Manchester United có ít nhất hai pha cứu thua xuất thần, ngăn chặn bàn thắng của đội chủ nhà.

Lammens nhanh chóng trở thành một điểm sáng trong đội hình Manchester United.

Ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League, MU chỉ có một điểm trước chủ nhà Leeds sau trận hòa 1-1. Tuy nhiên, đây là trận đấu "Quỷ đỏ" thậm chí có thể thua nếu Lammens không cứu thua xuất thần.

Một trong những pha bóng đá đến ở phút 70, khi Noah Okafor tung người móc bóng cận thành sau pha dàn xếp của Leeds United. Lammens, với phản xạ nhanh nhạy và kỹ thuật xuất sắc, kịp thời cản phá cú sút của Okafor, tránh để Manchester United thua thêm khi tỷ số đang là 1-1.

Trước đó, thủ môn trẻ người Bỉ cũng là điểm sáng trong đội hình Manchester United, với những pha cứu thua xuất sắc và khả năng chỉ huy hàng thủ hiệu quả từ đầu trận.

Pha bay người đẹp mắt của Lammens.

Trận này, Manchester United gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương và CAN Cup, trong khi Leeds United lại đang bất bại trong 6 trận gần nhất.

"Quỷ đỏ" cũng có khởi đầu không mấy thuận lợi khi bàn thắng của Matheus Cunha bị từ chối vì lỗi việt vị,sau đó Leeds mở tỷ số.

Màn toả sáng của Cunha cùng Lammens giúp Manchester United tránh khỏi trận thua. Đồng thời, cho thấy Lammens trở nên quan trọng thế nào với MU, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng trước đó.