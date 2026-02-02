Thủ môn MU gây tranh cãi

Người hâm mộ MU tranh luận sau quyết định của thủ môn Senne Lammens trong trận đấu giữa Manchester United và Fulham ở vòng 24 Premier League hôm 1/2.

Lammens gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Phút 85 trên sân Old Trafford, Lammens bị Raúl Jiménez của Fulham đánh bại trên chấm 11 m, qua đó khiến MU bị rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thay vì tỏ ra thất vọng hay thể hiện sự bực tức thường thấy, thủ môn người Bỉ lại tiến về phía Jiménez và có hành động như chúc mừng đối thủ ngay trong khung thành.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ. Một cổ động viên tỏ ra không hài lòng và bình luận: “Lammens lại đi chúc mừng Jiménez sau khi bị đánh bại trên chấm phạt đền. Đúng là khoảnh khắc kỳ lạ. Thật không hiểu nổi hành động đó để làm gì”.

Lammens như muốn chúc mừng Jimenez.

Một fan khác đồng tình, thẳng thắn cho rằng anh không thích thái độ quá thân thiện của thủ môn MU: “Tôi muốn thấy sự khó chịu, sự tiểu xảo để kéo dài thời gian. Chúng ta đang dẫn trước cơ mà”. Một tài khoản khác viết: “Nếu MU bị thua ngược thì Lammens hẳn sẽ phải hối hận vì khoảnh khắc này”.

Tuy vậy, cũng có những ý kiến nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn. Một cổ động viên hài hước chia sẻ: “Cảnh Lammens chúc mừng Jiménez làm tôi bật cười. Anh ta bình thản đến mức khó tin”.

Bàn thắng trên chấm 11 m của Jiménez mở màn cho màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của Fulham. Đội khách đã tận dụng tinh thần hưng phấn để ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1, khiến các CĐV MU không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, Benjamin Sesko đã tỏa sáng ít phút sau đó với pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ sân Old Trafford.

Với 3 điểm quý giá này, MU vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.