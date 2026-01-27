Hai đời HLV MU phản đối việc mua Lammens

Cả Erik ten Hag và Ruben Amorim đều muốn chiêu mộ những thủ môn khác, cho dù đội ngũ tuyển trạch của MU luôn đề xuất mua Senne Lammens.

Lammens mang đến cho MU nhiều tín hiệu tích cực.

Khi Erik ten Hag còn là huấn luyện viên trưởng Manchester United, ông từng có vài cuộc trao đổi gay gắt với chuyên gia tuyển trạch thủ môn, Tony Coton (người hiện đã chia tay MU). Cuộc tranh luận liên quan đến việc ký hợp đồng với Andre Onana.

Ten Hag muốn nghe ý kiến của Coton về thủ môn người Cameroon, nhưng Coton luôn ủng hộ việc mua Lammens. Điều này khiến Ten Hag không hài lòng. Cuối cùng, CLB quyết định chiêu mộ Onana đề chiều lòng Ten Hag.

Hai năm sau, dưới thời Ruben Amorim, tình huống tương tự xảy ra. HLV người Bồ Đào Nha muốn chiêu mộ Emiliano Martinez từ Aston Villa với mức phí cao hơn đáng kể (hơn 30 triệu bảng). Tuy nhiên, lần này Coton kiên trì thuyết phục Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox mua Lammens.

HLV Amorim thậm chí nhiều lần bực tức vì đội ngũ tuyển trạch MU quyết mua cầu thủ này. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Wilcox và Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell, MU cân nhắc kỹ lưỡng tất cả báo cáo của Coton về cả Martinez và Lammens, đồng thời kết hợp với mong muốn của huấn luyện viên.

Cuối cùng, ban lãnh đạo MU kết luận về mặt chuyên môn lẫn ngoài sân cỏ, cả ngắn hạn và dài hạn, thủ môn người Bỉ là lựa chọn tốt hơn.

Cho đến nay, thương vụ chiêu mộ trị giá 18,1 triệu bảng chứng tỏ là một nước đi thông minh của MU. Từ đầu mùa, Lammens khẳng định tài năng và xứng đáng là tương lai cho vị trí thủ môn của MU.

