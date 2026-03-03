Loạt kỷ lục đang chờ Messi

Lionel Messi tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao và chỉ còn cách cột mốc 900 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp đúng 2 pha lập công.

Messi sắm vai người hùng trong trận gặp Orlando City.

Ở tuổi 38, Lionel Messi duy trì hiệu suất khiến cả thế giới phải ngả mũ. Cú đúp vào lưới Orlando City giúp Inter Miami thắng 4-2 hôm 2/3, đồng thời đưa siêu sao người Argentina tiến sát cột mốc 900 bàn trong sự nghiệp.

Với 2 pha lập công mới nhất, Messi nâng tổng số bàn thắng chính thức lên 898. Nếu tiếp tục nổ súng ở trận gặp DC United cuối tuần này, anh sẽ sớm chạm mốc 900, con số từng được xem là ngoài tầm với của nhiều huyền thoại.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn đóng góp kiến tạo trước Orlando. Tính cả cấp CLB lẫn đội tuyển, anh có 408 đường chuyền thành bàn sau 1.139 trận chính thức. Tổng cộng, Messi góp dấu giày vào 1.306 bàn thắng, nhiều hơn số trận thi đấu, khẳng định tầm ảnh hưởng đặc biệt.

Trước Orlando, Messi trực tiếp tham gia vào 3 trong 4 bàn của Inter Miami. Anh ghi bàn từ ngoài vùng cấm, thực hiện thành công một cú đá phạt và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận. Đội bóng của anh cũng lội ngược sau khi bị dẫn 2 bàn.

Đáng chú ý, pha lập công từ chấm đá phạt giúp Messi cán mốc 70 bàn thắng từ các tình huống đá phạt trực tiếp, ngang bằng Pele. Trên bảng xếp hạng mọi thời đại, Juninho Pernambucano có 72 bàn, Roberto Dinamita 75 bàn, còn Marcelinho Carioca dẫn đầu với 78 bàn. Chỉ cần 9 bàn thắng từ sút phạt nữa, Messi sẽ độc chiếm kỷ lục này.

Dù bước sang tuổi 38, Messi cho thấy anh chưa hề chậm lại. Cột mốc 900 bàn đang ở rất gần, nhưng với phong độ hiện tại, đó có thể chỉ là một trong những kỷ lục tưởng chừng không thể phá vỡ của Leo.

Cú đúp từ ngoài vùng cấm của Messi Sáng 2/3, Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami hạ Orlando City 4-2 thuộc vòng 2 MLS 2026.