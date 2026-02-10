Khoảnh khắc đáng yêu của Kante gây sốt

N’Golo Kante có màn ra mắt Fenerbahce đáng nhớ trong chiến thắng 3-1 trước Genclerbirligi thuộc vòng 21 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 10/2.

Khoảnh khắc ngại ngùng của Kante khi ra mắt CLB mới Rạng sáng 10/2, N’Golo Kante tạo nên khoảnh khắc đáng yêu trong ngày ra mắt Fenerbahce khi sự ngại ngùng rất đặc trưng của anh khiến người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ thích thú.

Ở tuổi 34, Kante đá chính với vai trò án ngữ khu trung tuyến và rời sân ở phút 62. Dù không thi đấu trọn vẹn, cựu sao Chelsea vẫn hòa mình vào màn ăn mừng cùng toàn đội khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Sukru Saracoglu.

Đáng chú ý, trước khi bước ra đứng giữa vòng tay các CĐV Fenerbahce, Kante được đồng đội Ismail Yuksek hướng dẫn cách ăn mừng với những động tác như đưa tay lên miệng, giơ cao nắm đấm. Đây là những cử chỉ quen thuộc với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mới mẻ với Kane.

Khoảnh khắc có phần lúng túng của Kante nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV không giấu được sự thích thú, gọi đây là "biểu cảm dễ thương nhất" họ thấy sau trận đấu. Có ý kiến cho rằng Kante luôn mang đến cảm giác chân thành, mộc mạc, với nụ cười hiền lành gần như không thay đổi suốt sự nghiệp.

Kante chấm dứt hợp đồng với Al-Ittihad và nhanh chóng gia nhập Fenerbahce theo dạng tự do trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Trước đó, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đưa anh về trong một thương vụ trao đổi liên quan đến Youssef En-Nesyri, song kế hoạch đổ bể vì lỗi hành chính từ phía CLB Saudi Arabia.

Dù vậy, hai bên sau cùng vẫn đạt được thỏa thuận để Kante ra đi. Trong thời gian khoác áo Al-Ittihad, tiền vệ người Pháp ra sân 105 trận, ghi 10 bàn thắng. Với Fenerbahce, anh được kỳ vọng sẽ mang đến kinh nghiệm, sự cân bằng và cả những khoảnh khắc rất giản dị nhưng đầy thú vị.

Hiện tại, Fenerbahce đứng thứ 2 ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này kém Galatasaray 3 điểm sau 21 vòng đấu.