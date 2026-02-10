Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khoảnh khắc đáng yêu của Kante gây sốt

  • Thứ ba, 10/2/2026 19:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

N’Golo Kante có màn ra mắt Fenerbahce đáng nhớ trong chiến thắng 3-1 trước Genclerbirligi thuộc vòng 21 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 10/2.

Khoảnh khắc ngại ngùng của Kante khi ra mắt CLB mới Rạng sáng 10/2, N’Golo Kante tạo nên khoảnh khắc đáng yêu trong ngày ra mắt Fenerbahce khi sự ngại ngùng rất đặc trưng của anh khiến người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ thích thú.

Ở tuổi 34, Kante đá chính với vai trò án ngữ khu trung tuyến và rời sân ở phút 62. Dù không thi đấu trọn vẹn, cựu sao Chelsea vẫn hòa mình vào màn ăn mừng cùng toàn đội khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Sukru Saracoglu.

Đáng chú ý, trước khi bước ra đứng giữa vòng tay các CĐV Fenerbahce, Kante được đồng đội Ismail Yuksek hướng dẫn cách ăn mừng với những động tác như đưa tay lên miệng, giơ cao nắm đấm. Đây là những cử chỉ quen thuộc với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mới mẻ với Kane.

Khoảnh khắc có phần lúng túng của Kante nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV không giấu được sự thích thú, gọi đây là "biểu cảm dễ thương nhất" họ thấy sau trận đấu. Có ý kiến cho rằng Kante luôn mang đến cảm giác chân thành, mộc mạc, với nụ cười hiền lành gần như không thay đổi suốt sự nghiệp.

Kante chấm dứt hợp đồng với Al-Ittihad và nhanh chóng gia nhập Fenerbahce theo dạng tự do trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Trước đó, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đưa anh về trong một thương vụ trao đổi liên quan đến Youssef En-Nesyri, song kế hoạch đổ bể vì lỗi hành chính từ phía CLB Saudi Arabia.

Dù vậy, hai bên sau cùng vẫn đạt được thỏa thuận để Kante ra đi. Trong thời gian khoác áo Al-Ittihad, tiền vệ người Pháp ra sân 105 trận, ghi 10 bàn thắng. Với Fenerbahce, anh được kỳ vọng sẽ mang đến kinh nghiệm, sự cân bằng và cả những khoảnh khắc rất giản dị nhưng đầy thú vị.

Hiện tại, Fenerbahce đứng thứ 2 ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này kém Galatasaray 3 điểm sau 21 vòng đấu.

CĐV Fenerbahce gây tranh cãi khi chào đón Kante

Hai cổ động viên Fenerbahce xuất hiện với khuôn mặt sơn đen trong lễ đón N’Golo Kante tại Istanbul, làm dấy lên tranh cãi về hành vi bị xem là phân biệt chủng tộc.

18:56 6/2/2026

Chuyển nhượng 4/2: Kante trở lại châu Âu

N'Golo Kante trở lại châu Âu thi đấu sau nhiều năm khoác áo Al Ittihad tại Saudi Arabia.

08:34 4/2/2026

Kante nổi loạn để ra đi

N'Golo Kante cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn là rời Al Ittihad để gia nhập Fenerbahce, sau chuỗi ngày căng thẳng và những động thái quyết liệt phía sau hậu trường.

06:27 4/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Kante Kante

    Đọc tiếp

    Khac biet cua Yamal hinh anh

    Khác biệt của Yamal

    1 giờ trước 19:32 10/2/2026

    0

    Lamine Yamal thừa nhận áp lực khổng lồ tại Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, nhưng việc chủ động ngắt kết nối khỏi bóng đá là bí quyết để thần đồng 18 tuổi giữ được sự cân bằng.

    Sac voc nu CDV MU gay chu y hinh anh

    Sắc vóc nữ CĐV MU gây chú ý

    3 giờ trước 18:02 10/2/2026

    0

    Therese Gudmundsen - gương mặt quen thuộc của cộng đồng người hâm mộ MU, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ tại Sri Lanka.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý