Chuyển nhượng 4/2: Kante trở lại châu Âu

  • Thứ tư, 4/2/2026 08:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

N'Golo Kante trở lại châu Âu thi đấu sau nhiều năm khoác áo Al Ittihad tại Saudi Arabia.

chuyen nhuong anh 1

N'Golo Kante chấm dứt hợp đồng với Al Ittihad để chuyển sang khoác áo Fenerbahce. Nhà vô địch World Cup 2018 được nhiều CLB liên hệ nhưng chỉ muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ.
chuyen nhuong anh 2

Sau khi chiêu mộ Kante, Fenerbahce để Youssef En Nesyri gia nhập Al Ittihad và thu về khoảng 15 triệu euro.
chuyen nhuong anh 3

Thủ thành 27 tuổi Steven Benda kết thúc hợp đồng cho mượn tại Millwall và tiếp tục bị Fulham đẩy đi dưới dạng cho mượn. Đích đến tiếp theo của anh là Feyenoord.
chuyen nhuong anh 4

Junior Olaitan, cầu thủ chạy cánh 23 tuổi, được Besiktas chiêu mộ với giá 5 triệu euro từ Goztepe.
chuyen nhuong anh 5

Damir Redzic, tiền đạo 22 tuổi, rời Dunajska Streda (Serbia) để đầu quân cho CLB đang thi đấu tại giải Áo, Salzburg với giá 4,75 triệu euro. Trước đó, anh ghi 7 bàn sau 14 lần ra sân cho cho đội bóng cũ.
chuyen nhuong anh 6

Ajax đầu tư cho tương lai bằng việc chiêu mộ Maher Carrizo, tiền vệ cánh phải triển vọng bậc nhất của bóng đá Argentina. Velez Sarsfield, CLB cũ của Maher, thu về 6 triệu euro phí chuyển nhượng.
chuyen nhuong anh 7

Brandon Williams, cựu hậu vệ sáng giá của MU một thời, trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Hull City.

Duy Anh

chuyển nhượng Kante Premier League Saudi Arabia

