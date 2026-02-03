Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chuyển nhượng 3/2: Saudi Pro League liên tục 'nổ' bom tấn

  • Thứ ba, 3/2/2026 07:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Karim Benzema gia nhập Al Hilal là thương vụ đáng chú ý trong những ngày cuối phiên chợ giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Karim Benzema rời Al Ittihad, gia nhập Al Hilal với giá 25 triệu euro. Cựu tiền đạo Real Madrid ký hợp đồng với đội bóng mới đến hè 2027.
chuyen nhuong anh 2

Sau khi chia tay Benzema, Al Ittihad chi 33 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo 19 tuổi, George Ilenikhena từ AS Monaco để lấp chỗ trống. Ngoài ra, đội bóng này còn đang đàm phán để đón thêm En Nesyri.
chuyen nhuong anh 3

Dù AC Milan liên hệ trước, West Ham nhập cuộc và nhanh chóng đạt thỏa thuận chiêu mộ Axel Disasi dưới dạng cho mượn từ Chelsea đến cuối mùa giải.
chuyen nhuong anh 4

Arsenal chi 3,7 triệu euro để sở hữu tài năng trẻ Jaden Dixon từ Stoke City. Cầu thủ 18 tuổi có thể chơi ở mọi vị trí nơi hàng thủ và được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn.
chuyen nhuong anh 5

Kalvin Phillips rời Man City để gia nhập Sheffield dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, không kèm tùy chọn mua đứt.
chuyen nhuong anh 6

Monaco mượn tiền đạo cánh sinh năm 2002, Simon Adingra đến cuối mùa với khoản phí 1 triệu euro. Nếu Simon chơi tốt, anh sẽ được kích hoạt điều khoản mua đứt giá 17 triệu euro từ Sunderland.
chuyen nhuong anh 7

David Datro Fofana gia nhập Chelsea vào năm 2023 nhưng đây đã là lần thứ 5, anh bị đẩy đi dưới dạng cho mượn. Bến đỗ tiếp theo của tiền đạo này là Strasbourg.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Chuyển nhượng giữa mùa ở Premier League đóng cửa khi nào?

Thị trường chuyển nhượng mùa đông ở Premier League 2025/26 sẽ chính thức khép lại vào lúc 2h ngày 3/2/2026 (giờ Việt Nam).

13 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng Karim Benzema Benzema Al Hilal Saudi Arabia Ronaldo

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Doi hinh cuc manh cua Al Hilal de doa Ronaldo hinh anh

Đội hình cực mạnh của Al Hilal đe dọa Ronaldo

3 giờ trước 06:34 3/2/2026

0

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng đình đám mang tên Karim Benzema, Al Hilal cho thấy tham vọng thống trị Saudi Pro League bằng một đội hình được đánh giá là mạnh nhất giải đấu.

Ronaldo gay bao, MU xuat hien trong don doan hinh anh

Ronaldo gây bão, MU xuất hiện trong đồn đoán

3 giờ trước 06:33 3/2/2026

0

Sự cứng rắn của Cristiano Ronaldo ở Al Nassr phơi bày những rạn nứt trong cách điều hành Saudi Pro League, đồng thời cho thấy khả năng trở lại Manchester United chỉ là đồn đoán phút chót.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý