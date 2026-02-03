Chuyển nhượng 3/2: Saudi Pro League liên tục 'nổ' bom tấn

|
Karim Benzema rời Al Ittihad, gia nhập Al Hilal với giá 25 triệu euro. Cựu tiền đạo Real Madrid ký hợp đồng với đội bóng mới đến hè 2027.
Sau khi chia tay Benzema, Al Ittihad chi 33 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo 19 tuổi, George Ilenikhena từ AS Monaco để lấp chỗ trống. Ngoài ra, đội bóng này còn đang đàm phán để đón thêm En Nesyri.
Dù AC Milan liên hệ trước, West Ham nhập cuộc và nhanh chóng đạt thỏa thuận chiêu mộ Axel Disasi dưới dạng cho mượn từ Chelsea đến cuối mùa giải.
Arsenal chi 3,7 triệu euro để sở hữu tài năng trẻ Jaden Dixon từ Stoke City. Cầu thủ 18 tuổi có thể chơi ở mọi vị trí nơi hàng thủ và được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn.
Kalvin Phillips rời Man City để gia nhập Sheffield dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, không kèm tùy chọn mua đứt.
Monaco mượn tiền đạo cánh sinh năm 2002, Simon Adingra đến cuối mùa với khoản phí 1 triệu euro. Nếu Simon chơi tốt, anh sẽ được kích hoạt điều khoản mua đứt giá 17 triệu euro từ Sunderland.
David Datro Fofana gia nhập Chelsea vào năm 2023 nhưng đây đã là lần thứ 5, anh bị đẩy đi dưới dạng cho mượn. Bến đỗ tiếp theo của tiền đạo này là Strasbourg.
