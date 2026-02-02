Chuyển nhượng giữa mùa ở Premier League đóng cửa khi nào?

Thị trường chuyển nhượng mùa đông ở Premier League 2025/26 sẽ chính thức khép lại vào lúc 2h ngày 3/2/2026 (giờ Việt Nam).

Kỳ chuyển nhượng mùa đông ở Premier League sắp khép lại.

Việc kỳ chuyển nhượng 2026 không kết thúc vào ngày 31/1 như truyền thống xuất phát từ yếu tố lịch thi đấu. Năm nay, ngày 31/1 rơi vào cuối tuần, buộc ban tổ chức điều chỉnh hạn chót sang thứ Hai, ngày 2/2 theo giờ châu Âu, tương đương rạng sáng 3/2 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, khung giờ đóng cửa cũng được đẩy sớm hơn so với trước đây nhằm đồng bộ với các giải đấu lớn tại châu Âu.

Cụ thể, Bundesliga (Đức), Serie A (Italy), Ligue 1 (Pháp), EFL (Anh) và La Liga (Tây Ban Nha) đều kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa đông vào lúc 2h ngày 3/2 (giờ Việt Nam). Trước đó, các giải này mở cửa thị trường từ ngày 1/1. Riêng Bundesliga, Ligue 1 bắt đầu muộn hơn, vào ngày 2/1.

Dù thị trường chính thức đóng cửa, các CLB vẫn có thể hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sau mốc 2h nếu nộp "bản khai thỏa thuận tạm thời" trước thời hạn. Quy định này cho phép họ có thêm 2 tiếng để hoàn thiện giấy tờ và đăng ký cầu thủ.

Các tân binh mùa đông đủ điều kiện thi đấu ở vòng knock-out các cúp châu Âu, nhưng mỗi đội chỉ được thay tối đa 3 cầu thủ trong danh sách A. Việc đăng ký cũng phải tuân thủ quy định về "home-grown" (trưởng thành từ lò đào tạo CLB) và giới hạn chi tiêu đội hình, trong đó các CLB chỉ được sử dụng tối đa 70% doanh thu cho lương, phí chuyển nhượng và hoa hồng đại diện.

Tới thời điểm này, những thương vụ đáng chú ý ở Premier League được thông qua gồm Stefan Ortega (Man City sang Nottingham Forest), Lucas Paquete (West Ham tới Flamengo), Guessand (Aston Villa sang Crystal Palace), Oscar Bobb (Man City sang Fulham), Tammy Abraham (trở lại Premier League trong màu áo Aston Villa) và Marc Guehi (Crystal Palace sang Man City).