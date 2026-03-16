Carrick nghĩ gì về tương lai Casemiro?

Michael Carrick nói về khả năng Casemiro rời Manchester United vào mùa hè, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil đang có phong độ ấn tượng.

NHM muốn Casemiro ở lại.

Casemiro tiếp tục gây chú ý khi đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Aston Villa tại vòng 30 Premier League.

Trong trận đấu tại Old Trafford, Casemiro mở tỷ số bằng một pha đánh đầu trước khi góp công trong hai bàn còn lại của Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Màn trình diễn toàn diện của anh giúp MU củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Dưới thời Carrick, Casemiro đá chính cả 9 trận gần nhất và đang chơi một trong những giai đoạn tốt nhất kể từ khi gia nhập MU. Tuy nhiên, theo kế hoạch trước đó, cả CLB và cầu thủ đều đã thống nhất rằng tiền vệ 34 tuổi sẽ rời Old Trafford khi mùa giải kết thúc.

Một trong những lý do quan trọng nằm ở mức lương khoảng 350.000 bảng mỗi tuần của Casemiro. Việc chia tay tiền vệ người Brazil được cho là sẽ giúp MU giảm đáng kể quỹ lương trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị tái cấu trúc lực lượng.

Dù vậy, màn trình diễn gần đây của Casemiro khiến nhiều CĐV MU hy vọng CLB sẽ thay đổi quyết định. Trong trận thắng Aston Villa, các khán đài Old Trafford đã nhiều lần vang lên lời kêu gọi "One more year (tạm dịch: Ở lại một năm nữa đi!)” nhằm giữ chân tiền vệ người Brazil.

Carrick thừa nhận khoảnh khắc kết nối giữa Casemiro và người hâm mộ là rất đặc biệt. Ông đánh giá cao ảnh hưởng của cầu thủ này trong phòng thay đồ cũng như những đóng góp trên sân.

"Case đã làm rất nhiều điều tuyệt vời cho đội bóng. Từ khi tôi làm việc cùng, cậu ấy luôn thể hiện vai trò lớn trong những thời điểm quan trọng", Carrick nói.

Dù vậy, Carrick cho rằng việc một cầu thủ ra đi là điều bình thường trong bóng đá, nhất là khi quyết định đã được đưa ra từ trước. Theo ông, MU không nhất thiết phải tìm một bản sao của Casemiro, mà cần xây dựng sự cân bằng mới cho đội hình trong giai đoạn tiếp theo.

Highlights MU 3-1 Aston Villa

