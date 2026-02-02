Bước ngoặt để Arsenal vô địch Premier League

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đón nhận khúc cua lớn, khi Man City và Aston Villa cùng sảy chân ở vòng 24.

Arsenal thắng đậm Leeds 4-0.

Ở vòng 24 Premier League cuối tuần qua, trong khi Arsenal thắng đậm Leeds United 4-0, Aston Villa thua sốc Brentford 0-1 ngay trên sân nhà, còn Man City bị Tottenham cầm chân 2-2 dù dẫn hai bàn.

Trên BXH lúc này, "Pháo thủ" dẫn đầu với 53 điểm, hơn Man City 6 điểm và Aston Villa 7 điểm. Theo mô hình thống kê từ Opta, Arsenal đang có tới 89% xác suất vô địch Premier League mùa này.

Trong khi đó, Man City dù chỉ kém Arsenal 6 điểm, lại bị mô hình thống kê từ Opta đánh giá thấp về khả năng vô địch. Thầy trò Pep Guardiola được dự đoán chỉ có 6,8% cơ hội vô địch giải đấu. Aston Villa thậm chí còn thấp hơn, với 3,5% cơ hội vô địch giải đấu.

Cựu tiền vệ tuyển Anh, Jamie Redknapp, thậm chí cho rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này gần như hạ màn, khi Man City và Aston Villa chơi bất ổn.

Man City sa sút thời gian qua.

Redknapp dự đoán Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh với cách biệt lớn: "Với tôi, chức vô địch Premier League được định đoạt. Arsenal có thể vô địch với cách biệt 8 hoặc 10 điểm. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không làm được điều đó".

Redknapp cũng thừa nhận Arsenal vượt qua giai đoạn tâm lý căng thẳng sau trận thua MU 2-3 ở vòng 23. "Trước đó, tôi thấy Arsenal có vẻ lo lắng, cả trên khán đài lẫn băng ghế huấn luyện. Nhưng giờ thì khác. Khi có lợi thế lớn về điểm số, họ có thể chơi với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Mọi thứ thuận lợi hơn khi Man City mất điểm liên tục", chuyên gia này nói.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng Arsenal có thể tách tốp ngay tháng này, bởi ở vòng 25 cuối tuần này, Man City tiếp tục gặp khó khi làm khách trên sân Liverpool tại Anfield, còn Arsenal chỉ phải tiếp tân binh Sunderland trên sân Emirates.

Highlights Leeds 0-4 Arsenal Arsenal phô diễn sức mạnh ấn tượng trên sân khách và giành 3 điểm thuyết phục tại vòng 24 Premier League hôm 31/1.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD