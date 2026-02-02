Amad Diallo gieo ác mộng cho hàng thủ Fulham

Amad Diallo có màn trình diễn ấn tượng khiến hàng thủ Fulham liên tục bị đặt vào thế bị động.

Diallo tiếp tục thi đấu bùng nổ.

MU một lần nữa sống đúng với hình ảnh quen thuộc tại Old Trafford với sự kịch tính, cảm xúc và bàn thắng muộn mang giá trị không thể đo đếm. Chiến thắng 3-2 trước Fulham tối 1/2 giúp "Quỷ đỏ" bỏ túi 3 điểm quý giá, đồng thời đánh dấu trận thắng thứ 3 liên tiếp dưới triều đại tạm quyền của Michael Carrick.

So với đội hình ra sân gần nhất, Carrick chỉ có một điều chỉnh khi Matheus Cunha được xếp đá chính thay cho Patrick Dorgu chấn thương. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu lại đến từ cánh phải khi Amad Diallo tiếp tục giữ vai trò mũi khoan tấn công chủ lực.

Dù không ghi bàn, Amad có màn trình diễn nổi bật nhất kể từ đầu mùa. Đối đầu trực tiếp với hậu vệ trái Antonee Robinson của Fulham, cầu thủ người Bờ Biển Ngà gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo thống kê từ SofaScore, Robinson bị qua người tới 4 lần, nhiều hơn tổng số lần bị rê bóng vượt qua của toàn bộ cầu thủ Fulham cộng lại.

Mỗi khi có bóng, Amad chủ động tăng tốc, trực diện thử thách đối thủ. Anh hoàn tất 3 pha rê bóng thành công, thực hiện 6 tình huống dẫn bóng tịnh tiến và kéo bóng vào khu vực 1/3 phần sân đối phương tổng cộng 225 mét. Những con số cho thấy mức độ ảnh hưởng rõ rệt của cầu thủ này lên nhịp tấn công của MU.

Diallo giúp hàng công MU chơi cực kỳ khởi sắc.

Dưới thời Ruben Amorim, Amad từng được đánh giá cao, nhưng phải gánh thêm yêu cầu phòng ngự trong một cấu trúc chặt chẽ. Carrick thì chọn cách tiếp cận khác. Ông đẩy Amad chơi cao hơn, trao cho cầu thủ này nhiều không gian và quyền tự do xử lý hơn ở phần sân đối phương.

Theo nguồn tin từ Carrington, các buổi tập dưới thời Carrick ngắn hơn, cường độ cao hơn và tập trung nhiều vào phẩm chất cá nhân thay vì khuôn mẫu chiến thuật cứng nhắc. Phản ứng của các cầu thủ cho thấy khác biệt tức thì, đặc biệt ở mặt trận tấn công.

MU ghi 8 bàn thắng trong 3 trận gần nhất là minh chứng rõ ràng. Và ở trung tâm của sự khởi sắc ấy, Amad là cái tên khiến hàng thủ đối phương phải thật sự mất ngủ.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD