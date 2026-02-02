Carrick nói gì khi MU thắng 3 trận liên tiếp?

Theo Michael Carrick, chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham mang ý nghĩa rất lớn với MU khi niềm tin đang dần trở lại.

Carrick khẳng định chiến thắng trước Fulham còn hơn cả một trận thắng.

Ba trận, ba chiến thắng là khởi đầu hoàn hảo cho Carrick trên cương vị HLV tạm quyền. Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Anh cho hay: "Fulham là một đội bóng rất tốt. Tôi nói với các cầu thủ suốt cả tuần rằng đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Đừng nghĩ chỉ cần chơi đúng sức là sẽ thắng".

MU tưởng chừng cầm chắc chiến thắng khi Casemiro và Matheus Cunha giúp đội chủ nhà dẫn 2-0. Tuy nhiên, Raul Jimenez và Kevin khiến sân Old Trafford chết lặng. Đó là khoảnh khắc Carrick cho rằng thử thách thật sự xuất hiện.

"Tuần trước chúng tôi để thủng lưới muộn, hôm nay còn tệ hơn. Nhưng rồi đội đứng dậy và tìm ra chiến thắng", Carrick nhắc đến bàn quyết định của Benjamin Sesko.

Carrick đặc biệt nhấn mạnh giá trị tinh thần từ khoảnh khắc ấy: "Một bàn thắng muộn trước khán đài Stretford End tạo ra thứ cảm xúc khiến bạn trở nên tham lam, muốn nhiều hơn nữa. Đó là lý do chúng tôi đến đây mỗi ngày".

Với Sesko, bàn thắng này được xem là bước ngoặt. "Không nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội cảm nhận khoảnh khắc đó. Nó sẽ giúp cậu ấy trưởng thành rất nhanh", Carrick nói thêm.

HLV 42 tuổi cũng dành lời khen cho Casemiro: "Cậu ấy là thủ lĩnh thực thụ, luôn khát khao và chuyên nghiệp. Dù mùa này là mùa cuối, hôm nay bạn sẽ không nghĩ như vậy".

Với Cunha, Carrick tin rằng tiền đạo này vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết.

Ba chiến thắng liên tiếp mang lại sự phấn khích, nhưng Carrick khẳng định: "Chúng tôi mới làm việc cùng nhau 3 tuần. Vẫn còn rất nhiều thứ phải cải thiện. Nhưng những trận đấu như thế này sẽ lan tỏa cảm xúc tích cực tới cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ. Đó là lúc chiến thắng còn hơn cả một trận thắng".

Tối 2/1, Sesko tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+4 giúp MU đánh bại Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League. Lần thứ 2 ở mùa này, "Quỷ đỏ" thắng 3 trận liền tại Premier League, qua đó đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Chelsea.

