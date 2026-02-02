Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Carrick nói gì khi MU thắng 3 trận liên tiếp?

  • Thứ hai, 2/2/2026 09:08 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Theo Michael Carrick, chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham mang ý nghĩa rất lớn với MU khi niềm tin đang dần trở lại.

Carrick khẳng định chiến thắng trước Fulham còn hơn cả một trận thắng.

Ba trận, ba chiến thắng là khởi đầu hoàn hảo cho Carrick trên cương vị HLV tạm quyền. Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Anh cho hay: "Fulham là một đội bóng rất tốt. Tôi nói với các cầu thủ suốt cả tuần rằng đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Đừng nghĩ chỉ cần chơi đúng sức là sẽ thắng".

MU tưởng chừng cầm chắc chiến thắng khi Casemiro và Matheus Cunha giúp đội chủ nhà dẫn 2-0. Tuy nhiên, Raul Jimenez và Kevin khiến sân Old Trafford chết lặng. Đó là khoảnh khắc Carrick cho rằng thử thách thật sự xuất hiện.

"Tuần trước chúng tôi để thủng lưới muộn, hôm nay còn tệ hơn. Nhưng rồi đội đứng dậy và tìm ra chiến thắng", Carrick nhắc đến bàn quyết định của Benjamin Sesko.

Carrick đặc biệt nhấn mạnh giá trị tinh thần từ khoảnh khắc ấy: "Một bàn thắng muộn trước khán đài Stretford End tạo ra thứ cảm xúc khiến bạn trở nên tham lam, muốn nhiều hơn nữa. Đó là lý do chúng tôi đến đây mỗi ngày".

Với Sesko, bàn thắng này được xem là bước ngoặt. "Không nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội cảm nhận khoảnh khắc đó. Nó sẽ giúp cậu ấy trưởng thành rất nhanh", Carrick nói thêm.

Carrick anh 1

Carrick tin rằng bàn thắng sẽ giúp Sesko trưởng thành rất nhanh.

HLV 42 tuổi cũng dành lời khen cho Casemiro: "Cậu ấy là thủ lĩnh thực thụ, luôn khát khao và chuyên nghiệp. Dù mùa này là mùa cuối, hôm nay bạn sẽ không nghĩ như vậy".

Với Cunha, Carrick tin rằng tiền đạo này vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết.

Ba chiến thắng liên tiếp mang lại sự phấn khích, nhưng Carrick khẳng định: "Chúng tôi mới làm việc cùng nhau 3 tuần. Vẫn còn rất nhiều thứ phải cải thiện. Nhưng những trận đấu như thế này sẽ lan tỏa cảm xúc tích cực tới cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ. Đó là lúc chiến thắng còn hơn cả một trận thắng".

Tối 2/1, Sesko tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+4 giúp MU đánh bại Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League. Lần thứ 2 ở mùa này, "Quỷ đỏ" thắng 3 trận liền tại Premier League, qua đó đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Chelsea.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

MU không cần ai khác ngoài Carrick

Sau khi MU đánh bại Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League để có chiến thắng thứ ba liên tiếp, nhiều người tin rằng ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" nên gia hạn hợp đồng với Michael Carrick ngay lập tức.

2 giờ trước

Carragher thừa nhận sai lầm với câu nói 'Bóng đá đã rời bỏ Casemiro'

Jamie Carragher lên tiếng về phát biểu gây tranh cãi liên quan đến Casemiro, đồng thời gửi đề nghị mang tính hòa giải tới tiền vệ người Brazil của MU.

3 giờ trước

Chấm điểm MU trận thắng Fulham

Manchester Evening News chấm Amad Diallo cao điểm nhất trong chiến thắng 3-2 của MU trước Fulham thuộc vòng 24 Premier League tối 2/1.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Carrick Carrick

    Đọc tiếp

    Ly do Ronaldo tu choi ra san hinh anh

    Lý do Ronaldo từ chối ra sân

    9 phút trước 09:48 2/2/2026

    0

    Cristiano Ronaldo sẽ không ra sân khi Al Nassr đối đầu Al Riyadh thuộc vòng 19 Saudi Pro League tối 2/2, nhưng nguyên nhân không đến từ chấn thương hay vấn đề thể lực.

    MU tim ra 'cach thang' moi o Premier League hinh anh

    MU tìm ra 'cách thắng' mới ở Premier League

    46 phút trước 09:11 2/2/2026

    0

    Số liệu Premier League mùa này cho thấy Manchester United hiệu quả hơn rõ rệt khi chủ động nhường thế trận và đánh vào khoảnh khắc quyết định.

    Carrick co 'tuyet chieu' danh cho Sesko hinh anh

    Carrick có 'tuyệt chiêu' dành cho Sesko

    47 phút trước 09:09 2/2/2026

    0

    Bàn thắng muộn của Benjamin Sesko trước Fulham không chỉ mang về chiến thắng cho Manchester United, mà còn phản ánh dấu ấn quản trị con người rất riêng của Michael Carrick.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý