Chấm điểm MU trận thắng Fulham

  • Thứ hai, 2/2/2026 07:01 (GMT+7)
Manchester Evening News chấm Amad Diallo cao điểm nhất trong chiến thắng 3-2 của MU trước Fulham thuộc vòng 24 Premier League tối 2/1.

Senne Lammens – 7 điểm: Có một pha cứu thua quan trọng trong hiệp một và phản xạ tốt trước cú đá phạt khó chịu của Wilson ở hiệp hai.
Diogo Dalot – 7 điểm: Ngày càng tự tin khi trở lại đá hậu vệ phải. Phối hợp ổn với Amad, phòng ngự chắc chắn trước Chukwueze.
Harry Maguire – 7 điểm: Gần như thắng mọi pha tranh chấp. Không chiến tốt, mạnh mẽ trong phòng ngự và chỉ kém may mắn ở tình huống dẫn đến quả phạt đền.
Lisandro Martinez – 7 điểm: Thể hiện tinh thần chiến đấu với những pha va chạm quyết liệt. Chơi chân tốt, ăn ý dần với Maguire.
Luke Shaw – 7 điểm: Thi đấu ổn định cả khi có bóng lẫn không bóng. Ít được nhắc tới nhưng duy trì phong độ đáng tin cậy.
Casemiro – 8 điểm: Mối đe dọa thường trực từ các tình huống cố định. Ghi bàn, kiến tạo và làm việc không mệt mỏi trước sức ép từ Fulham.
Kobbie Mainoo – 8 điểm: Màn trình diễn tốt nhất kể từ khi trở lại. Tranh chấp quyết liệt, xử lý gọn gàng, giúp MU kiểm soát tuyến giữa.
Amad Diallo – 9 điểm: Ngôi sao sáng nhất trận. Liên tục khuấy đảo hành lang cánh, chuyền bóng hiệu quả và khiến hàng thủ Fulham khổ sở suốt trận.
Bruno Fernandes – 8 điểm: Đá phạt đẳng cấp, kiến tạo bàn mở tỷ số và có đường chuyền quyết định cuối trận. Bị va chạm nhiều nhưng vẫn giữ nhịp lối chơi.
Matheus Cunha – 8 điểm: Dứt điểm lạnh lùng để ghi bàn, di chuyển năng động và trực tiếp mang về tình huống đá phạt cho bàn thắng đầu tiên.
Bryan Mbeumo – 7 điểm: Di chuyển thông minh, liên kết tốt với đồng đội. Có một cơ hội đáng chú ý trong hiệp hai.
Manuel Ugarte – 6 điểm: Vào sân khi thế trận đã ổn định, chơi tròn vai và không mắc sai lầm.
Benjamin Sesko – 7 điểm: Bỏ lỡ cơ hội đầu tiên nhưng quyết định ở lần dứt điểm then chốt, mang về chiến thắng cho MU.
Noussair Mazraoui – 5 điểm: Vào sân muộn và bị vượt qua khá dễ ở tình huống dẫn tới bàn gỡ của Fulham.
Leny Yoro – 6 điểm: Đá ít phút cuối trận, hoàn thành nhiệm vụ giữ nhịp phòng ngự.

Minh Nghi

