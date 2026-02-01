Fan MU phát cuồng vì Dalot

Diogo Dalot đang nổi lên là một trong những cầu thủ đáng xem nhất kể từ khi Michael Carrick đồng ý dẫn dắt Manchester United.

Dalot càng chơi càng hay. Ảnh: Reuters.

Diogo Dalot trở thành cái tên được bàn luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ Manchester United. Đặc biệt là sau trận đấu với Fulham ở vòng 24 Premier League tối 1/2, khi hậu vệ người Bồ Đào Nha thể hiện khả năng kiểm soát bóng và thoát pressing ấn tượng, nhiều CĐV bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác.

Trên mạng xã hội X, không ít ý kiến dành lời khen cho Dalot. Có CĐV so sánh cách anh khống chế bóng bổng "từ trên cao rơi xuống" với phong thái của Andres Iniesta.

Một người khác khẳng định Dalot là "một trong những cầu thủ kiểm soát bóng và thoát áp lực tốt nhất của đội hình hiện tại". Những nhận xét này phản ánh sự ngạc nhiên, thậm chí là nhẹ nhõm, của người hâm mộ sau quãng thời gian dài MU chơi bóng thiếu kiểm soát và thường xuyên lúng túng trước pressing tầm cao.

Tuy nhiên, Dalot vẫn chưa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, không ít CĐV vẫn giữ thái độ hoài nghi. Người dùng tên Gideoomatic châm biếm rằng Dalot thực sự đáng xem "khi cậu ấy trải qua một trận đấu mà không bị 'đơ não'".

Nhưng một người dùng khác tên hugoknowsball lập tức "giải nguy" cho Dalot khi bình luận: "Chất lượng mà tôi đang thấy ở Dalot hoàn toàn không đáng để cậu ấy phải nhận nhiều chỉ trích như vậy. Thực sự là hậu vệ cánh yêu thích của bạn mỗi khi cậu ấy chơi đúng phong độ".

Đó là cách fan MU nói về những khoảnh khắc mất tập trung, sai lầm vị trí hay quyết định xử lý thiếu an toàn, điểm yếu đã bám theo Dalot từ khi anh đặt chân tới Old Trafford.

Ở góc nhìn trung lập, Dalot giống như một bản sao thu nhỏ của MU khi có những chớp nhoáng mang tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ lâu dài để xóa bỏ hoài nghi. Khi anh chơi tốt, người ta thấy một hậu vệ hiện đại, xử lý bóng gọn gàng và hỗ trợ triển khai lối chơi. Khi Dalot mắc lỗi, ký ức về những mùa giải chông chênh lập tức quay lại.

Tối 1/2, MU thắng Fulham với tỷ số 3-2, theo đó trở lại top 4 Premier League.