Sesko tỏa sáng ở phút bù giờ, đưa MU trở lại top 4

Đêm 1/2, Bejamin Sesko tỏa sáng bàn thắng ở phút 90+4, qua đó giúp MU đánh bại Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League.

CĐV được trải qua hơn 90 phút đầy cảm xúc tại Old Trafford, nơi Man Utd giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Đáng chú ý, cả 3 đối thủ gục ngã trước "Quỷ đỏ" đều ở tốp đầu bảng xếp hạng, lần lượt là Man City, Arsenal và giờ là Fulham.

Casemiro, Matheus Cunha tỏa sáng, giúp MU dẫn 2-0 nhưng Fulham cũng cho thấy sự khó chịu khi gỡ hòa 2-2 chỉ trong ít phút cuối trận. Tưởng chừng trận hòa đã hiện hữu, Benjamin Sesko sắm vai người hùng với pha xoay người dứt điểm chuẩn xác ở phút 90+4, giữ 3 điểm lại sân Old Trafford.

Lần thứ 2 ở mùa này, "Quỷ đỏ" thắng 3 trận liền tại Premier League, qua đó đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Chelsea. Đội chủ sân Old Trafford đã ghi 44 bàn từ đầu mùa, thành tích chỉ kém Arsenal và Man City. Tuy nhiên, họ lại là đội nhận nhiều bàn thua nhất trong nhóm đội ở nửa trên bảng xếp hạng (36 lần).

MU vẫn chưa thua trận nào trong lịch sử khi dẫn trước trên sân nhà trong hiệp một.



Trên sân nhà, MU tạo thế trận tốt trước đối thủ đang cạnh tranh vé dự Champions League. Casemiro thi đấu nổi bật với cú đánh đầu mở tỷ số, sau đó kiến tạo để Cunha nhân đôi cách biệt.

Khi CĐV chủ nhà nghĩ về trận thắng dễ dàng, biến cố lại liên tục ập đến. Phút 85, Harry Maguire mắc lỗi, dẫn đến bàn thắng từ chấm phạt đền của Raul Jimenez. Chỉ 6 phút sau, Senne Lammens bị đánh bại bởi một siêu phẩm cứa lòng của Kevin. Tuy nhiên, Sesko đã kịp tỏa sáng, mang niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ. Đây đã là pha lập công thứ 4 trong 4 lần ra sân gần nhất của tiền đạo người Slovenia trên mọi đấu trường.

