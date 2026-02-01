Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sesko tỏa sáng ở phút bù giờ, đưa MU trở lại top 4

  • Chủ nhật, 1/2/2026 20:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Đêm 1/2, Bejamin Sesko tỏa sáng bàn thắng ở phút 90+4, qua đó giúp MU đánh bại Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League.

CĐV được trải qua hơn 90 phút đầy cảm xúc tại Old Trafford, nơi Man Utd giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Đáng chú ý, cả 3 đối thủ gục ngã trước "Quỷ đỏ" đều ở tốp đầu bảng xếp hạng, lần lượt là Man City, Arsenal và giờ là Fulham.

Casemiro, Matheus Cunha tỏa sáng, giúp MU dẫn 2-0 nhưng Fulham cũng cho thấy sự khó chịu khi gỡ hòa 2-2 chỉ trong ít phút cuối trận. Tưởng chừng trận hòa đã hiện hữu, Benjamin Sesko sắm vai người hùng với pha xoay người dứt điểm chuẩn xác ở phút 90+4, giữ 3 điểm lại sân Old Trafford.

Lần thứ 2 ở mùa này, "Quỷ đỏ" thắng 3 trận liền tại Premier League, qua đó đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Chelsea. Đội chủ sân Old Trafford đã ghi 44 bàn từ đầu mùa, thành tích chỉ kém Arsenal và Man City. Tuy nhiên, họ lại là đội nhận nhiều bàn thua nhất trong nhóm đội ở nửa trên bảng xếp hạng (36 lần).

MU anh 1MU anh 2MU anh 3MU anh 4

MU vẫn chưa thua trận nào trong lịch sử khi dẫn trước trên sân nhà trong hiệp một.

Trên sân nhà, MU tạo thế trận tốt trước đối thủ đang cạnh tranh vé dự Champions League. Casemiro thi đấu nổi bật với cú đánh đầu mở tỷ số, sau đó kiến tạo để Cunha nhân đôi cách biệt.

Khi CĐV chủ nhà nghĩ về trận thắng dễ dàng, biến cố lại liên tục ập đến. Phút 85, Harry Maguire mắc lỗi, dẫn đến bàn thắng từ chấm phạt đền của Raul Jimenez. Chỉ 6 phút sau, Senne Lammens bị đánh bại bởi một siêu phẩm cứa lòng của Kevin. Tuy nhiên, Sesko đã kịp tỏa sáng, mang niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ. Đây đã là pha lập công thứ 4 trong 4 lần ra sân gần nhất của tiền đạo người Slovenia trên mọi đấu trường.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Liverpool giải cơn khát chiến thắng, MU bị đẩy xuống thứ 6

Rạng sáng 1/2, Liverpool vùi dập Newcastle 4-1 ở vòng 24, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại Premier League trong năm 2026.

19 giờ trước

Duy Anh

MU MU Fulham Premier League

    Đọc tiếp

    Pha bo lo gay bao cua Mbappe hinh anh

    Pha bỏ lỡ gây bão của Mbappe

    26 phút trước 00:00 2/2/2026

    0

    Nếu cú bỏ lỡ của Torres trong màu áo Chelsea trước khung thành MU từng khiến khán giả sững sờ, thì tình huống của Kylian Mbappe trước Vallecano còn vượt xa mọi sự khó tin.

    Ai noi Casemiro het thoi? hinh anh

    Ai nói Casemiro hết thời?

    26 phút trước 00:00 2/2/2026

    0

    Từng bị xem là hết thời, Casemiro trả lời mọi hoài nghi bằng những tình huống quyết định cục diện trận đấu, thứ mà Manchester United sẽ rất khó thay thế nếu mất anh vào mùa hè tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý