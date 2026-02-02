MU không cần ai khác ngoài Carrick

Sau khi MU đánh bại Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League để có chiến thắng thứ ba liên tiếp, nhiều người tin rằng ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" nên gia hạn hợp đồng với Michael Carrick ngay lập tức.

Carrick sở hữu tư duy chiến thuật sắc sảo, đặc biệt là khả năng đọc trận đấu.

Fulham là đối thủ đáng gờm, nhưng Manchester United kiên cường trụ vững và có chiến thắng nghẹt thở. Michael Carrick đang dần trở thành hy vọng lớn cho Manchester United.

MU của thời Sir Alex trở lại

Với vẻ ngoài điềm tĩnh, chững chạc, Carrick gợi nhớ đến Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane thời dẫn dắt Real Madrid. Khi trận đấu với Fulham đang có tỷ số 2-2 ở phút bù giờ 90+3, nhiều người nghĩ Manchester United sẽ kết thúc trận đấu với sự nuối tiếc, nhưng Carrick và các cầu thủ tin rằng họ sẽ tìm ra cách vượt lên.

Trong quá khứ, Manchester United của Sir Alex không bao giờ chịu khuất phục. Họ thường ghi những bàn thắng muộn kiểu như vậy, trong các trận đấu đầy kịch tính. MU có thể để thủng lưới nhiều bàn, nhưng luôn ghi nhiều hơn đối thủ đủ để chiến thắng.

"Fergie Time", thuật ngữ chỉ thói quen ghi bàn thắng muộn của MU thời huy hoàng cùng Sir Alex không phải ngẫu nhiên mà có. Trước Man City, MU ghi một bàn phút 76, bị hủy một bàn khác phút 90+3. Trước Arsenal, MU ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 phút 87.

Và ở trận gặp Fulham, bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Sesko đến ở phút 90+4. MU đang chơi thứ bóng đá cực kỳ giải trí, hấp dẫn và giành chiến thắng.

Không phải thay người, sơ đồ chiến thuật hay cách sắp xếp đội hình là yếu tố quyết định, mà chính là niềm tin, sự tự tin và thái độ thi đấu giúp MU thăng hoa trở lại. Carrick chính là người mang đến điều đó.

Manchester United tiếp tục duy trì được tinh thần "không bỏ cuộc" như trận thắng Fulham.

Không khó để nhận ra rằng các cầu thủ Manchester United bắt đầu khai phá tiềm năng của mình và thi đấu đúng với khả năng thực sự. Không chỉ là may mắn, những gì Carrick mang lại cho MU chính là bản sắc và sự tự tin.

Carrick đang làm tốt

Harry Maguire tiết lộ Carrick trực tiếp tạo dấu ấn trên sân tập bằng chất lượng chuyên môn ở đẳng cấp cao. Trung vệ Lisandro Martinez khẳng định Carrick khơi dậy phiên bản tốt nhất của MU bằng tiêu chuẩn rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ và sự thấu hiểu con người.

MU không thể chơi hay như trận gặp Man City hay Arsenal mỗi tuần, nhưng họ đang tìm cách giành chiến thắng như cách Sir Alex từng làm trong quá khứ. Nhiều năm qua, dường như chỉ có Manchester United của Carrick thể hiện tinh thần thép đáng kinh ngạc, bằng những bàn thắng muộn và các trận đấu kịch tính.

Chiến thắng 3-2 trước Fulham là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tích cực Carrick mang lại. Manchester United đang dần lấy lại bản lĩnh, niềm tin và khả năng chiến đấu, những phẩm chất từng giúp họ thống trị bóng đá Anh dưới thời Sir Alex Ferguson.

Với tinh thần này, giấc mơ top 5 Premier League để có suất dự Champions League hoàn toàn nằm trong tầm tay. Quyết định có gia hạn với Carrick hay không vẫn sẽ là một canh bạc, nhưng rõ ràng MU có lý do để đặt niềm tin vào một người am hiểu Old Trafford như cựu tiền vệ tuyển Anh.

