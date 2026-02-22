Messi khởi đầu mùa giải bằng thất bại trước Son Heung-min

Sáng 22/2, Lionel Messi cùng Inter Miami thất bại 0-3 trước Los Angeles FC của Son Heung-min thuộc vòng mở màn MLS 2026.

Pha bóng 'dọn cỗ' của Son Heung-min Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.

Trận khai màn MLS 2026 chứng kiến màn đọ sức được chờ đợi giữa LAFC và Inter Miami. Lionel Messi đá chính ngay từ đầu, mở màn hành trình bảo vệ MLS Cup cùng đội bóng bang Florida. Tuy nhiên, đội khách không thể tạo nên khởi đầu thuận lợi tại Los Angeles.

Inter Miami nhập cuộc chủ động với Rodrigo De Paul và Messi phối hợp nhanh ở những phút đầu. De Paul có cú sút xa bị chặn đứng, còn Berterame không tận dụng được đường chọc khe của Messi. Tuy vậy, LAFC không mất quá nhiều thời gian để lấy lại thế trận.

Phút thứ 6, Bouanga chuyền thuận lợi để Son đối mặt thủ môn Dayne St. Clair. Son vượt qua người gác đền nhưng góc sút hẹp khiến cơ hội trôi qua. LAFC tiếp tục gây sức ép bằng tốc độ của Son và Bouanga.

Bước ngoặt đến ở phút 37 khi De Paul mất bóng dưới áp lực cao từ LAFC. Tillman cướp bóng và chuyển nhanh sang cánh phải cho Son. Tiền đạo người Hàn Quốc kiến tạo đúng nhịp để David Martinez dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho LAFC.

Inter Miami tăng tốc sau giờ nghỉ. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn và đẩy cao đội hình. Phút 63, Berterame đánh đầu chệch cột trong gang tấc sau quả tạt của Facundo Mura. Messi hoạt động rộng, liên tục tìm khoảng trống giữa các tuyến, nhưng hàng thủ LAFC giữ cự ly tốt.

Son Heung-Min cùng các đồng đội đánh bại Inter Miami. Ảnh: Reuters.

Khi Inter Miami đang dâng cao tìm bàn gỡ, họ lại nhận đòn phản công. Phút 73, Bouanga bứt tốc vượt qua hàng thủ, rồi thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua St. Clair, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút cuối, Inter Miami tung Luis Suarez vào sân để tăng sức ép. Messi có pha chọc khe cho Allende nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu hiểm hóc. Căng thẳng xuất hiện khi Segovia và Bouanga cùng nhận thẻ vàng sau va chạm.

Bàn thắng ở phút 90+4 của Nathan Ordaz khép lại một trận đấu đáng quên của Inter Miami. Chung cuộc, LAFC thắng 3-0, đội chủ nhà cho thấy sự hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái. Bouanga tiếp tục thể hiện vai trò mũi nhọn nguy hiểm, còn David Martinez tận dụng tốt cơ hội được Son mang đến.

Với Inter Miami, thất bại là lời cảnh báo sớm trong hành trình bảo vệ danh hiệu. Messi có màn ra mắt MLS 2026 nhưng không thể tạo khác biệt trước lối chơi kỷ luật của LAFC.

Mùa giải còn dài, song đội bóng của Javier Mascherano cần cải thiện khả năng phòng ngự và chuyển đổi trạng thái nếu muốn tái lập thành công.