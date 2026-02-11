Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi giúp giá trị Inter Miami tăng vọt

  • Thứ tư, 11/2/2026 10:50 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Theo bảng xếp hạng của Sportico, Inter Miami vươn lên số 1 về giá trị thương hiệu tại MLS khi đạt mức định giá 1,45 tỷ USD.

Giá trị Inter Miami tăng gần 1 tỷ USD từ khi chiêu mộ Messi.

Lần đầu tiên Inter Miami dẫn đầu giải đấu khi soán ngôi của LAFC (1,4 tỷ USD). Ba cái tên còn lại trong top 5 gồm LA Galaxy (1,17 tỷ USD), Atlanta United (1,14 tỷ USD) và New York City FC (1,12 tỷ USD).

Tổng giá trị của 30 CLB MLS hiện đạt 23 tỷ USD, trong khi giá trị trung bình mỗi đội lên tới 767 triệu USD, tăng 39% so với năm 2021.

Đáng chú ý, Inter Miami có bước nhảy vọt ngoạn mục kể từ khi Messi gia nhập. Trước thời điểm siêu sao người Argentina cập bến, CLB này chỉ được định giá khoảng 585 triệu USD.

Doanh thu của Inter Miami được dự báo tăng 75%, có thể chạm mốc 250 triệu USD vào năm 2026. Đây là con số chưa từng có tiền lệ tại MLS.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh mẽ làm dấy lên lo ngại về khoảng cách ngày càng lớn giữa các CLB. Inter Miami hiện có giá trị gấp 3,4 lần CF Montreal (480 triệu USD).

Trong bối cảnh nguồn thu bản quyền truyền hình còn khiêm tốn, sự chênh lệch có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh chung của giải đấu. Hiện tại, mỗi đội MLS chỉ thu ròng khoảng 5 triệu USD, so với 40 triệu USD của các đội khúc côn cầu trên băng NHL.

Một số CLB cũng gặp khó trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu. Vancouver Whitecaps và San Jose Earthquakes là những trường hợp điển hình. CEO Axel Schuster của Whitecaps tiết lộ dù có hàng chục nhóm nhà đầu tư tiếp cận, chưa có bên nào thật sự muốn mua cổ phần.

MLS sẽ khởi tranh mùa giải mới vào ngày 22/2 tới. Hiện Inter Miami là đương kim vô địch của giải đấu.

Messi lừa bóng giữa sân rồi ghi bàn Sáng 8/2, Lionel Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng trong trận hòa 2-2 giữa Barcelona SC và Inter Miami trong khuôn khổ giao hữu cấp CLB.

Messi vẫn là số một ở MLS

Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của MLS khi được xếp ở vị trí số một trong danh sách 25 cầu thủ hay nhất giải đấu trước mùa giải 2026.

25:1491 hôm qua

Rộ tin Beckham muốn chiêu mộ Ronaldo đá cặp với Messi

Tương lai của Cristiano Ronaldo gây chú ý khi Inter Miami được cho là theo sát những diễn biến mới nhất liên quan đến siêu sao người Bồ Đào Nha.

41:2467 hôm qua

Áo đấu cũ của Messi được trả giá cao hơn Ronaldo

Chiếc áo đấu cũ của Lionel Messi được bán với mức giá cao hơn của Cristiano Ronaldo trong phiên đấu giá bộ sưu tập cá nhân của trung vệ huyền thoại John Terry.

19:54 1/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Messi Messi

    Đọc tiếp

    Maguire giam sau thu nhap hinh anh

    Maguire giảm sâu thu nhập

    17 phút trước 10:50 11/2/2026

    0

    Phong độ ổn định giúp Harry Maguire tiến gần tới việc gia hạn hợp đồng với MU, nhưng mức lương của anh sẽ giảm hơn một nửa.

    Kane giau to neu sang Saudi Arabia hinh anh

    Kane giàu to nếu sang Saudi Arabia

    18 phút trước 10:49 11/2/2026

    0

    Al Ittihad đưa tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich trở thành mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch nâng tầm đội bóng ở kỳ chuyển nhượng hè.

    Nhung quyet dinh giu MU o lai top 4 hinh anh

    Những quyết định giữ MU ở lại top 4

    19 phút trước 10:48 11/2/2026

    0

    Trận hòa 1-1 trước West Ham ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 không mang dáng dấp của một màn trình diễn thuyết phục, nhưng cách Michael Carrick điều chỉnh trận đấu cho thấy Manchester United bắt đầu biết cách tồn tại trong những ngày chơi dưới sức.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý