Messi giúp giá trị Inter Miami tăng vọt

Theo bảng xếp hạng của Sportico, Inter Miami vươn lên số 1 về giá trị thương hiệu tại MLS khi đạt mức định giá 1,45 tỷ USD.

Giá trị Inter Miami tăng gần 1 tỷ USD từ khi chiêu mộ Messi.

Lần đầu tiên Inter Miami dẫn đầu giải đấu khi soán ngôi của LAFC ( 1,4 tỷ USD ). Ba cái tên còn lại trong top 5 gồm LA Galaxy ( 1,17 tỷ USD ), Atlanta United ( 1,14 tỷ USD ) và New York City FC ( 1,12 tỷ USD ).

Tổng giá trị của 30 CLB MLS hiện đạt 23 tỷ USD , trong khi giá trị trung bình mỗi đội lên tới 767 triệu USD , tăng 39% so với năm 2021.

Đáng chú ý, Inter Miami có bước nhảy vọt ngoạn mục kể từ khi Messi gia nhập. Trước thời điểm siêu sao người Argentina cập bến, CLB này chỉ được định giá khoảng 585 triệu USD .

Doanh thu của Inter Miami được dự báo tăng 75%, có thể chạm mốc 250 triệu USD vào năm 2026. Đây là con số chưa từng có tiền lệ tại MLS.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh mẽ làm dấy lên lo ngại về khoảng cách ngày càng lớn giữa các CLB. Inter Miami hiện có giá trị gấp 3,4 lần CF Montreal ( 480 triệu USD ).

Trong bối cảnh nguồn thu bản quyền truyền hình còn khiêm tốn, sự chênh lệch có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh chung của giải đấu. Hiện tại, mỗi đội MLS chỉ thu ròng khoảng 5 triệu USD , so với 40 triệu USD của các đội khúc côn cầu trên băng NHL.

Một số CLB cũng gặp khó trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu. Vancouver Whitecaps và San Jose Earthquakes là những trường hợp điển hình. CEO Axel Schuster của Whitecaps tiết lộ dù có hàng chục nhóm nhà đầu tư tiếp cận, chưa có bên nào thật sự muốn mua cổ phần.

MLS sẽ khởi tranh mùa giải mới vào ngày 22/2 tới. Hiện Inter Miami là đương kim vô địch của giải đấu.

Messi lừa bóng giữa sân rồi ghi bàn Sáng 8/2, Lionel Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng trong trận hòa 2-2 giữa Barcelona SC và Inter Miami trong khuôn khổ giao hữu cấp CLB.