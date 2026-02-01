Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Áo đấu cũ của Messi được trả giá cao hơn Ronaldo

  • Chủ nhật, 1/2/2026 19:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc áo đấu cũ của Lionel Messi được bán với mức giá cao hơn của Cristiano Ronaldo trong phiên đấu giá bộ sưu tập cá nhân của trung vệ huyền thoại John Terry.

Chiếc áo đấu của Leo hiện có giá đắt giá thứ 4 trong lịch sử.

Theo ESPN, John Terry đưa ra đấu giá hơn 50 kỷ vật trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, thu về tổng cộng hơn 695.000 USD. Một phần đáng kể trong số tiền này sẽ được dành cho Quỹ John Terry, tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Vương quốc Anh.

Tâm điểm của phiên đấu giá là chiếc áo Messi mặc trong trận Chelsea gặp Barcelona tại Champions League năm 2006. Món đồ này được trả tới 183.000 USD (khoảng 144.000 bảng), vượt xa mức 115.900 USD mà người mua chi cho áo đấu của Ronaldo thời còn khoác áo MU.

Chia sẻ trên Instagram, Terry cho biết chiếc áo của Messi mang giá trị đặc biệt vì đó là mẫu áo màu cam hiếm hoi của Barcelona, đồng thời anh có cơ hội đối đầu trực tiếp với siêu sao người Argentina trong suốt trận đấu. Terry thừa nhận chủ động tiến lại Messi ở những phút cuối chỉ để xin đổi áo sau trận.

Chiếc áo này hiện trở thành áo đấu bóng đá đắt giá thứ 4 trong lịch sử, vượt qua cả chiếc áo của Geoff Hurst tại chung kết World Cup 1966.

Ngoài Messi và Ronaldo, phiên đấu giá do nhà Goldin (Mỹ) tổ chức còn có nhiều kỷ vật đáng chú ý khác. Áo đấu của Thierry Henry trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Chelsea ở mùa giải bất bại năm 2003 được bán với giá 93.820 USD, kèm lời nhắn gửi riêng tới Terry.

Bên cạnh đó là loạt áo đấu của các danh thủ Frank Lampard, Steven Gerrard, Paolo Maldini, Cesc Fabregas, Ashley Cole, Gianfranco Zola, Samuel Eto’o hay Rio Ferdinand. Terry cũng bán các bản sao cúp vô địch, trong đó bản sao FA Cup 2007 đạt giá cao nhất với 26.840 USD, cùng nhiều vật dụng thi đấu khác như giày và ống đồng.

Minh Nghi

