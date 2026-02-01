Messi khiến bóng đá châu Mỹ có thay đổi lớn

Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), Alejandro Domínguez thừa nhận khả năng các câu lạc bộ từ Liga MX (Mexico) và MLS (Mỹ) quay trở lại tham dự Copa Libertadores, giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ Nam Mỹ.

Messi có cơ hội chơi ở Copa Libertadores.

Trong cuộc phỏng vấn Globo Esporte, ông Domínguez khẳng định: “Cánh cửa được để mở. Hãy nhớ rằng họ từng thi đấu cùng chúng tôi đến năm 2016. Nếu họ muốn trở lại, họ phải làm điều đó thông qua CONCACAF”.

Lời phát biểu của ông Domínguez diễn ra trong bối cảnh phương án các đội bóng từ Bắc Mỹ tham gia Copa Libertadores được thảo luận. CONMEBOL xem đây là vinh dự để mở rộng giải đấu, tăng sức hút và thương mại.

Các đội Mexico từng tham dự Copa Libertadores từ năm 1998 đến 2016, tạo nên nhiều trận đấu hấp dẫn và đối đầu kịch tính với các ông lớn Nam Mỹ như Flamengo, River Plate hay Boca Juniors.

Sự hiện diện của họ mang lại giá trị thương mại lớn, tăng sức hút và tạo ra các cuộc đối đầu xuyên biên giới thú vị. Tuy nhiên, từ năm 2016, họ rút lui do các vấn đề lịch thi đấu, quy định và sự khác biệt giữa hai liên đoàn CONCACAF và CONMEBOL.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Lionel Messi tại Inter Miami, việc để các đội thuộc CONCACAF dự Copa Libertadores trở nên khả thi. Các CLB từ CONCACAF và CONMEBOL sẽ khiến Copa Libertadores thay đổi mạnh mẽ, tạo ra một giải đấu lớn nhất toàn châu Mỹ.

Thậm chí, nhiều người kỳ vọng Copa Libertadores phiên bản mở rộng khi đó có thể sánh ngang UEFA Champions League về sức hút và giá trị.

Tuy nhiên, bất kỳ cuộc mở rộng nào cũng cần thảo luận trước với CONCACAF, liên đoàn quản lý bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean, nơi Liga MX và MLS thuộc về.

