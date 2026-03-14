Đề nghị 100 triệu euro dành cho Tonali

Arsenal sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Arsenal từng hỏi mua Tonali vào cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 nhưng thương vụ không thể hoàn tất. Tuy nhiên, "Pháo thủ" chưa từ bỏ ý định và đang lên kế hoạch đưa ra lời đề nghị chính thức trong hè này. Tuttosport cho biết đội chủ sân Emirates sẵn sàng chi tới 100 triệu euro, con số có thể biến Tonali trở thành bản hợp đồng đắt thứ 2 lịch sử câu lạc bộ.

Sự quan tâm dành cho tiền vệ người Italy không chỉ đến từ Arsenal. Manchester United và Real Madrid cũng được cho là theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ 25 tuổi. Real Madrid đặc biệt đánh giá cao Tonali nhờ kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật và thể chất mạnh mẽ, những yếu tố được cho là rất phù hợp với hệ thống của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Dù vậy, theo các báo cáo gần đây, Arsenal hiện là đội bóng sẵn sàng hành động quyết liệt nhất. Ban lãnh đạo đội bóng Bắc London tin rằng Tonali có thể mang lại bước tiến lớn về chất lượng cho tuyến giữa, giúp đội bóng trở nên cạnh tranh hơn trong cuộc đua danh hiệu tại Premier League cũng như Champions League.

Về phía Newcastle, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vẫn giữ lập trường cứng rắn. Giám đốc Điều hành David Hopkinson khẳng định Tonali vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội. Trong khi đó, HLV Eddie Howe cũng nhiều lần nhấn mạnh Newcastle không có ý định bán ngôi sao người Italy.

