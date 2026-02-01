Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển thủ Indonesia gây sốt tại Serie A

  • Chủ nhật, 1/2/2026 16:27 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Jay Idzes là nhân tố nổi bật trong chiến thắng 3-1 của Sassuolo trước chủ nhà Pisa tại vòng 23 Serie A hôm 31/1.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, Idzes khoác áo các tuyển trẻ "Cơn lốc màu da cam" trước khi quyết định nhập tịch Indonesia.

Phút 52 của trận đấu, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Sassuolo, khung thành đội khách đối mặt nguy cơ thủng lưới khi cú sút của Pisa đưa bóng vượt qua thủ môn Arijanet Muric và hướng thẳng vào lưới.

Trong khoảnh khắc quyết định, Idzes có pha cứu thua ngoạn mục. Anh lao về kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Pha bóng sít sao đến mức VAR phải vào cuộc để xác nhận không có bàn thắng, vì toàn bộ quả bóng chưa vượt qua vạch vôi.

Đây được xem là khoảnh khắc then chốt của trận đấu, nhận được nhiều lời khen ngợi từ báo chí Italy lẫn Indonesia. La Gazzetta dello Sport bình luận Idzes có một trong những pha bóng cứu nguy ấn tượng nhất ở vòng 23.

Jay Idzes anh 1

Pha cứu thua khó tin của Idzes.

Không lâu sau pha cứu thua của trung vệ Indonesia, Sassuolo có bàn ấn định chiến thắng 3-1, qua đó khép lại trận đấu ngoạn mục. Chiến thắng này mang lại luồng gió mới cho Sassuolo, giúp họ vươn lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng Serie A sau chuỗi ngày khó khăn.

Idzes tiếp tục thể hiện phong độ ổn định tại Serie A, khiến anh lọt vào tầm ngắm của AC Milan và nhiều CLB lớn. Sassuolo chỉ chi khoảng 8 triệu euro để chiêu mộ Idzes từ Venezia với giá 8 triệu euro hè 2025.

Hiện tại, giá trị thị trường của trung vệ này tăng gấp bốn lần khoản đầu tư ban đầu. Sassuolo ra điều kiện bán Idzes với giá 40 triệu euro cho bất kỳ CLB nào.

Tường Linh

