Vì sao Real Madrid không vội thay máu?

Quá nhiều vấn đề lộ ra với Real Madrid trong thời gian qua, buộc ban lãnh đạo đội bóng phải có kế hoạch thay đổi một cách bài bản và có lộ trình dài lâu.

Thông điệp từ thượng tầng Real Madrid là rõ ràng: đội hình hiện tại sẽ không bị xáo trộn trong ngắn hạn, dù những kết quả gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện cùng thống nhất rằng cần thay đổi, nhưng tránh khái niệm "thanh lọc".

Đơn giản đó là cách làm ngày càng xa rời thực tế bóng đá hiện đại, nhất là với các CLB lớn.

Real đang đứng trước những cơn sóng ngầm. Ảnh: Reuters.

Chia tay nhưng không thanh lọc

Trận thua Benfica tại lượt cuối vòng phân hạng Champions League khiến những vấn đề cũ lộ diện trở lại, song Real Madrid không vội đổi hướng. CLB hiểu rằng thị trường tháng 1 hiếm khi mang lại lời giải bền vững cho các "khiếm khuyết mang tính cấu trúc".

Thay vào đó, đội bóng chấp nhận hoàn tất mùa giải với nguồn lực đang có, tập trung ổn định trật tự thi đấu và tránh các quyết định cảm tính. Trong các báo cáo nội bộ tại Valdebebas, Real Madrid thừa nhận đội hình thiếu những gương mặt mới có thể tư duy với bóng và kéo nhịp trận đấu, một thực trạng kéo dài hơn một mùa rưỡi.

Hai vị trí khiến ban lãnh đạo lo ngại nhất là trung vệ và tiền vệ trụ. Đây là những khu vực không thể vá víu bằng một bản hợp đồng ngắn hạn.

Chính vì vậy, dù xuất hiện hàng loạt lời chào mời trong những ngày qua, Real Madrid tránh xa thị trường chuyển nhượng tháng 1. Ban điều hành cũng ý thức rằng một số cầu thủ đang đi tới cuối chu kỳ, đặc biệt ở hàng thủ, và việc thay đổi sẽ được để dành cho thời điểm phù hợp hơn.

Sự kiên nhẫn không đồng nghĩa với khoan nhượng. Chủ tịch Florentino Perez được cho là không hài lòng khi một số cầu thủ, kể cả các gương mặt kỳ cựu, chưa đáp ứng tiêu chuẩn của Real Madrid.

Real coi việc bổ nhiệm Alonso là vội vàng. Ảnh: Reuters.

Sự thất vọng trong ban lãnh đạo đang tăng lên, và nếu phong độ không cải thiện, các biện pháp cứng rắn sẽ được áp dụng. Thông thường là giảm thời lượng thi đấu rồi xem xét bán người vào mùa hè. Quan điểm này đã được Diario AS xác nhận khi cho biết nội bộ CLB có sự đồng thuận về nhu cầu điều chỉnh đội hình.

Áp lực ngầm và lộ trình tái thiết

Trên băng ghế huấn luyện, tương lai phụ thuộc trực tiếp vào HLV Alvaro Arbeloa. CLB chọn cách chờ đợi dữ liệu thực tế thay vì quyết định sớm. Thành tích và cách vận hành đội bóng trong phần còn lại của mùa giải sẽ là căn cứ để xác định hướng đi.

Hiện tại, Real Madrid chưa tiếp xúc với HLV nào khác, cho thấy sự thận trọng sau những bài học gần đây. Tờ AS cũng cho biết Real tin rằng quyết định bổ nhiệm Xabi Alonso là có phần nóng vội và thiếu đánh giá chỉn chu.

Cách làm của Real Madrid phản ánh một tư duy quản trị quen thuộc: không hoảng loạn trước biến động, không đánh cược bằng những bản hợp đồng vội vàng. Đội bóng chấp nhận "đứng yên" trong ngắn hạn để điều chỉnh có chọn lọc ở chu kỳ kế tiếp.

Khi mùa giải khép lại, những điểm nghẽn đã được nhận diện sẽ được xử lý đúng như lộ trình, đảm bảo không ồn ào nhưng đầy dứt khoát.

Giữ nguyên đội hình đến hết mùa vì thế không phải là sự bảo thủ. Đó là bước lùi cần thiết để chuẩn bị cho bước tiến: Một cuộc tái thiết được tính toán, bắt đầu từ mùa 2026/27, đúng theo ý đồ của ban lãnh đạo Real Madrid.