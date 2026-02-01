Năm cầu thủ 'không thể đụng đến' ở Real Madrid

Trong nỗ lực ổn định phòng thay đồ Real Madrid, HLV Alvaro Arbeloa sớm xác định bộ khung mà ông xem là không thể thay thế ở những trận đấu lớn của “Los Blancos”.

Mbappe quá quan trọng với Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo chia sẻ từ ban huấn luyện, HLV Arbeloa muốn tận dụng tối đa chất lượng đội hình hiện có bằng cách để các trụ cột ra sân cùng nhau nhiều nhất có thể. Ông đặc biệt đặt niềm tin vào năm cái tên, những người được xem là hạt nhân trong lối chơi và gần như chắc suất đá chính nếu đạt thể trạng tốt.

Trên hàng công, Kylian Mbappe và Vinicius Junior là hai mũi nhọn không thể thiếu. Cả hai thi đấu trọn vẹn bốn trận gần nhất dưới thời HLV Arbeloa, cho thấy vai trò then chốt trong kế hoạch chiến thuật mới.

Dù đều ưa hoạt động bên cánh trái, nhà cầm quân 42 tuổi đang nỗ lực tìm sự cân bằng để khai thác tối đa tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của bộ đôi này.

Ở tuyến giữa, Jude Bellingham và Federico Valverde được xem là những trụ cột quan trọng. Bellingham tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới, với khả năng xâm nhập vùng cấm và ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu.

Bellingham có chỗ đứng vững chắc. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Valverde mang đến nguồn năng lượng dồi dào, sự linh hoạt chiến thuật và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, giúp Real Madrid duy trì cường độ pressing cũng như khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Ở vị trí thủ môn, Thibaut Courtois là lựa chọn số một nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu dày dặn.

“Đây là những cái tên có thể định đoạt trận đấu chỉ trong khoảnh khắc. Họ xứng đáng nhận được niềm tin tuyệt đối từ tôi và từ người hâm mộ”, HLV Arbeloa chia sẻ.

Trong bối cảnh Real Madrid nhiều khả năng sẽ có biến động nhân sự lớn ở kỳ chuyển nhượng hè tới, những gương mặt nói trên được cho là sẽ được đảm bảo tương lai lâu dài, ngay cả khi HLV Arbeloa không còn tại vị.

