Bóp cổ, xô xát và thẻ đỏ trong đêm hỗn loạn ở Stamford Bridge

Chiến thắng ngược dòng 3-2 của Chelsea trước West Ham khép lại bằng một màn ẩu đả dữ dội, khi Jean-Clair Todibo bị truất quyền thi đấu vì hành vi bóp cổ Joao Pedro sau tình huống mất kiểm soát của Adama Traore.

Chelsea ngược dòng điên rồ, derby London khép lại trong hỗn loạn.

Những phút cuối tại Stamford Bridge thuộc vòng 24 Premier League rạng sáng 1/2 đã vượt xa khuôn khổ một trận derby London thông thường. Sau khi Chelsea hoàn tất màn lội ngược dòng để dẫn 3-2 trước West Ham United, bầu không khí trên sân lập tức bùng nổ theo cách tiêu cực nhất.

Nguồn cơn xuất phát từ pha va chạm dữ dội giữa Adama Traore và Marc Cucurella. Traore mất bình tĩnh, túm cổ áo rồi quật ngã Cucurella xuống sân ngay trước khán đài Shed End. Hành động này thổi bùng sự phẫn nộ từ CĐV Chelsea và kéo theo hàng loạt cầu thủ hai đội lao vào xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, Joao Pedro tiến đến đối mặt Traore nhưng nhanh chóng bị đẩy lùi. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi Jean‑Clair Todibo từ phía sau lao tới, túm cổ Joao Pedro và kéo mặt hai cầu thủ sát vào nhau. Phải nhờ đồng đội can thiệp, Todibo mới chịu buông tay.

Cùng thời điểm, một nhóm khoảng bảy cầu thủ đứng sát nhau, liên tục đẩy vai và lời qua tiếng lại. Trọng tài Anthony Taylor buộc phải dừng trận đấu để ổn định trật tự.

Sau khi tham khảo VAR, Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp với Todibo vì hành vi bạo lực. Traore chỉ phải nhận thẻ vàng, dù pha “quật ngã” Cucurella gây nhiều tranh cãi.

Một tình huống khác cũng được ghi nhận khi Konstantinos Mavropanos có động tác tát nhẹ vào Cole Palmer, nhưng trung vệ West Ham thoát án truất quyền thi đấu. Joao Pedro bị phạt thẻ vàng do tham gia xô xát, song điều đó không làm lu mờ dấu ấn của anh trong trận đấu.

Trước khi hỗn loạn nổ ra, Chelsea lật ngược thế cờ nhờ các bàn thắng trong hiệp hai, với Joao Pedro ghi bàn rút ngắn tỷ số và kiến tạo cho Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Khi trận đấu trở lại, Chelsea bảo vệ thành công một quả phạt góc cuối cùng trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Khép lại trận derby, Chelsea giữ trọn ba điểm trong một đêm cảm xúc cực đoan, còn West Ham rời Stamford Bridge với nỗi tiếc nuối kép: đánh mất lợi thế trên bảng tỷ số và để lại hình ảnh xấu bởi những phút giây mất kiểm soát.