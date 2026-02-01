Chelsea giành chiến thắng lịch sử tại Premier League

Rạng sáng 1/2, Chelsea đánh bại West Ham 3-2 ở trận đấu thuộc vòng 24 Premier League, qua đó tạm chiếm vị trí thứ 4 của Man Utd.

Chelsea làm nên lịch sử.

Chelsea viết nên một chương lịch sử mới tại Ngoại hạng Anh khi lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League lật ngược thế trận sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một. "The Blues" đánh bại West Ham United 3-2 ở trận derby London nghẹt thở, qua đó vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Napoli hồi giữa tuần, HLV Rosenior tự tin thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Quyết định đó nhanh chóng bị trừng phạt.

Ngay từ những phút đầu, West Ham cho thấy ý đồ chơi phủ đầu và sớm khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo. Phút 15, Jarrod Bowen thực hiện quả tạt khó chịu từ cánh phải, bóng đi thẳng vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho đội khách và đánh dấu bàn thắng thứ tư liên tiếp của đội trưởng West Ham trong 30 phút đầu trận.

Chelsea tiếp tục chơi rời rạc trong hiệp một, đặc biệt là ở hành lang trái, nơi Jorrel Hato và Alejandro Garnacho liên tục bị Bowen cùng Aaron Wan-Bissaka khai thác. Phút 36, kịch bản ấy lặp lại, khi Bowen chuyền cho Wan-Bissaka, trước khi hậu vệ này căng ngang để Crysencio Summerville dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho West Ham.

Những tiếng la ó vang lên khắp Stamford Bridge buộc Rosenior phải hành động. 3 sự thay đổi người trong giờ nghỉ đã tạo ra bước ngoặt. Chelsea chơi lột xác trong hiệp hai, liên tục gây sức ép và rút ngắn tỷ số nhờ pha đánh đầu của Joao Pedro.

Áp lực dồn dập cuối cùng cũng mang lại bàn gỡ hòa do công của Marc Cucurella, trước khi Enzo Fernandez lạnh lùng kết liễu trận đấu ở phút bù giờ, đúng ngày kỷ niệm 3 năm anh gia nhập CLB.

