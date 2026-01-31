Real Madrid trả giá đắt cho vòng bảng Champions League

Không lọt top 8 Champions League khiến Real Madrid hụt tiền thưởng, chậm thu doanh thu và phải trông chờ vào play-off để vá lại khoảng trống 20 triệu euro.

Với Real Madrid, Champions League chưa bao giờ chỉ là câu chuyện chuyên môn. Mỗi chiến thắng đều gắn với tiền thưởng. Mỗi vị trí trên bảng xếp hạng đều có giá.

Những con số phía sau cú trượt top 8

Mùa 2025/16, việc không kết thúc vòng league phase trong top 8 khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải trả giá rõ ràng bằng tiền. Theo cách phân bổ của UEFA, Real Madrid mất hơn 9 triệu euro do kết quả thi đấu không như kỳ vọng.

Đồng thời, "Los Blancos" chưa thể nhận 11 triệu euro dành cho suất vào thẳng vòng 1/8. Tổng cộng, 20 triệu euro đang bị “treo”, chưa thể hạch toán vào doanh thu.

Đây không phải cú sốc tài chính. Nhưng với một CLB quen đứng ở đỉnh châu Âu, đó là lời cảnh báo đủ lớn.

Sau vòng League Phase, Real Madrid vẫn thu về khoảng 39 triệu euro tiền thưởng chuyên môn. Con số này gồm 18,62 triệu euro phí tham dự, 10,5 triệu euro từ 5 chiến thắng, gần 9 triệu euro nhờ xếp hạng 9, và 1 triệu euro thưởng cho nhóm 9-24.

Vấn đề nằm ở phần “đáng ra có thể nhiều hơn”. Ba thất bại trước Liverpool, Manchester City và Benfica khiến Real Madrid mất 6,3 triệu euro.

Việc tụt từ hạng 3 xuống hạng 9 ở lượt cuối khiến họ hụt thêm gần 2 triệu euro. Ngoài ra, đội bóng chỉ nhận 1 triệu euro tiền thưởng xếp hạng, thay vì 2 triệu euro nếu lọt top 8.

Cộng lại, Real Madrid đánh rơi 9,2 triệu euro chỉ trong vòng bảng. Những con số này cho thấy rõ Champions League khắc nghiệt thế nào. Một trận thua không chỉ ảnh hưởng tinh thần, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách.

Bernabeu - nơi Real Madrid chờ “gỡ bài”

Khoản 11 triệu euro của vòng 1/8 chưa biến mất. Nó chỉ bị hoãn lại. Nếu vượt qua vòng play-off, Real Madrid sẽ lấy lại số tiền này, kèm theo 1 triệu euro tiền thưởng cho đội thắng play-off.

Quan trọng không kém là doanh thu bán vé từ trận lượt về tại Bernabeu. Mùa trước, mỗi trận Champions League tại đây mang về trung bình hơn 7 triệu euro tiền vé. Đây là khoản thu không có trong kế hoạch ban đầu, bởi Real Madrid dự tính vào thẳng vòng knock-out.

Ở góc độ tài chính, play-off có thể giúp Real Madrid gần như cân bằng sổ sách. Nhưng ở góc độ chiến lược, đây vẫn là bước lùi. Mùa trước, họ rời Champions League với hơn 100 triệu euro doanh thu, nhờ đi sâu và tận dụng tối đa tiền thưởng.

So sánh đó đủ để thấy khác biệt giữa một mùa “đúng quỹ đạo” và một mùa chệch nhịp.

20 triệu euro không làm Real Madrid lung lay. Nhưng nó cho thấy một thực tế rõ ràng: ở Champions League hiện đại, không có chỗ cho sự lơi tay. Sai số nhỏ trên sân cỏ sẽ nhanh chóng biến thành thiệt hại lớn trên sổ sách.