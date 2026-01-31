Chuỗi ngày khó khăn của Bellingham

Jude Bellingham tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Tây Ban Nha khi bị truyền thông Madrid phê phán gay gắt, trong bối cảnh Real Madrid vừa rơi vào vòng play-off Champions League.

Báo chí Tây Ban Nha một lần nữa hướng mũi dùi chỉ trích vào Jude Bellingham, cho rằng tiền vệ người Anh đang thiếu sáng tạo, thể lực và sự năng động trong những trận đấu lớn. Trong bài viết mới nhất, Marca nhận định Bellingham thi đấu mờ nhạt ở các thời điểm chịu áp lực cao, đặc biệt khi thi đấu bên cạnh Vinicius Junior.

Những chỉ trích này xuất hiện sau thất bại nặng nề 4-2 của Real Madrid trước Benfica tại Champions League hôm 29/1. Trận thua khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể kết thúc trong top 8, buộc phải bước vào vòng play-off và đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt hơn trong giai đoạn tới.

Chỉ ít ngày trước đó, theo Cadena SER, Bellingham được cho là một trong năm ngôi sao của Real Madrid được mời làm việc riêng với Chủ tịch Florentino Perez. Cuộc trao đổi này xoay quanh những vấn đề được mô tả là liên quan tới “thái độ”, giữa bối cảnh phong độ và màn trình diễn của đội bóng bị đặt dấu hỏi.

Dù vậy, tân HLV Alvaro Arbeloa lại đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác. Cựu hậu vệ Real Madrid khẳng định ông hài lòng với những gì Bellingham thể hiện, bất chấp làn sóng chỉ trích từ truyền thông. Đáng chú ý, tiền vệ 22 tuổi đá chính tất cả, trừ một trận trong ba tháng gần nhất, cho thấy vị trí quan trọng của anh trong kế hoạch chuyên môn.

“Tôi thấy một cầu thủ sở hữu chất lượng và năng lực đặc biệt", Arbeloa phát biểu , "Bất kỳ ai xem cậu ấy trên truyền hình đều nhận ra điều đó, nhưng khi quan sát trực tiếp, bạn còn thấy rõ hơn vì sao cậu ấy khác biệt".

Trong bối cảnh Real Madrid chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với mật độ thi đấu dày đặc, Bellingham vẫn là nhân tố then chốt. Tuy nhiên, áp lực từ truyền thông và kỳ vọng tại Bernabeu đang đặt tiền vệ người Anh trước một thử thách không nhỏ, nơi mỗi màn trình diễn đều có thể trở thành chủ đề tranh luận.