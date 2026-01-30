Phản ứng của Mourinho khi gặp lại Real Madrid

HLV Jose Mourinho thể hiện thái độ bình thản khi biết Benfica sẽ chạm trán Real Madrid ở vòng play-off Champions League.

Mourinho gặp lại đội cũ Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Tối 30/1, lễ bốc thăm vòng play-off Champions League được tổ chức tại Nyon (Thụy Sĩ). Theo kết quả, Real Madrid sẽ tái ngộ Benfica – đội bóng vừa đánh bại họ ở lượt trận cuối vòng phân hạng.

Mourinho không có mặt tại buổi lễ bốc thăm. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đăng tải một bức ảnh trên trang Instagram cá nhân, ghi lại khoảnh khắc ông ngồi trong văn phòng, chăm chú phân tích đối thủ Tondela. Đây là đội bóng mà Benfica sẽ đối đầu tại vòng kế tiếp giải VĐQG Bồ Đào Nha vào ngày 2/2.

Đi kèm hình ảnh trên là dòng chú thích: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn”. Đây được xem như lời phản hồi đầy điềm tĩnh của Mourinho trước những ồn ào xung quanh kết quả bốc thăm, đồng thời cho thấy ông ưu tiên sự tập trung vào trận đấu kế tiếp tại giải quốc nội hơn là hướng sự chú ý đến Real Madrid.

Benfica vừa đánh bại Real Madrid tại vòng phân hạng.

Trong lịch sử tham dự Champions League, Real Madrid chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường châu Âu, HLV Mourinho hoàn toàn có thể giúp Benfica tạo nên bất ngờ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ lại nghi ngờ tính công bằng của lễ bốc thăm Champions League. Không ít ý kiến cho rằng đây là “một lễ bốc thăm được dàn dựng”, trong khi số khác nhận định kịch bản này đã được sắp xếp nhằm gia tăng sức hút cho giải đấu. Thậm chí, có CĐV còn khẳng định họ “chưa từng thấy lễ bốc thăm nào lộ liễu đến vậy”.

Dù vậy, UEFA, Real Madrid và Benfica đều giữ thái độ im lặng và tập trung tối đa cho công tác chuyên môn, hướng tới màn tái đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng.

Theo lịch dự kiến, các trận play-off lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 17/2, trước khi hai đội gặp lại nhau ở lượt về một tuần sau đó, vào ngày 24/2.

