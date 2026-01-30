Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của Mourinho khi gặp lại Real Madrid

  • Thứ sáu, 30/1/2026 20:21 (GMT+7)
  • 54 phút trước

HLV Jose Mourinho thể hiện thái độ bình thản khi biết Benfica sẽ chạm trán Real Madrid ở vòng play-off Champions League.

Mourinho gặp lại đội cũ Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Tối 30/1, lễ bốc thăm vòng play-off Champions League được tổ chức tại Nyon (Thụy Sĩ). Theo kết quả, Real Madrid sẽ tái ngộ Benfica – đội bóng vừa đánh bại họ ở lượt trận cuối vòng phân hạng.

Mourinho không có mặt tại buổi lễ bốc thăm. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đăng tải một bức ảnh trên trang Instagram cá nhân, ghi lại khoảnh khắc ông ngồi trong văn phòng, chăm chú phân tích đối thủ Tondela. Đây là đội bóng mà Benfica sẽ đối đầu tại vòng kế tiếp giải VĐQG Bồ Đào Nha vào ngày 2/2.

Đi kèm hình ảnh trên là dòng chú thích: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn”. Đây được xem như lời phản hồi đầy điềm tĩnh của Mourinho trước những ồn ào xung quanh kết quả bốc thăm, đồng thời cho thấy ông ưu tiên sự tập trung vào trận đấu kế tiếp tại giải quốc nội hơn là hướng sự chú ý đến Real Madrid.

Mourinho anh 1

Benfica vừa đánh bại Real Madrid tại vòng phân hạng.

Trong lịch sử tham dự Champions League, Real Madrid chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường châu Âu, HLV Mourinho hoàn toàn có thể giúp Benfica tạo nên bất ngờ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ lại nghi ngờ tính công bằng của lễ bốc thăm Champions League. Không ít ý kiến cho rằng đây là “một lễ bốc thăm được dàn dựng”, trong khi số khác nhận định kịch bản này đã được sắp xếp nhằm gia tăng sức hút cho giải đấu. Thậm chí, có CĐV còn khẳng định họ “chưa từng thấy lễ bốc thăm nào lộ liễu đến vậy”.

Dù vậy, UEFA, Real Madrid và Benfica đều giữ thái độ im lặng và tập trung tối đa cho công tác chuyên môn, hướng tới màn tái đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng.

Theo lịch dự kiến, các trận play-off lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 17/2, trước khi hai đội gặp lại nhau ở lượt về một tuần sau đó, vào ngày 24/2.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Mourinho Mourinho Mourinho benfica real madrid champions league

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Hinh anh xuc dong cua cha con Van Persie hinh anh

Hình ảnh xúc động của cha con Van Persie

1 giờ trước 20:00 30/1/2026

0

Khoảnh khắc Robin van Persie bên con trai Shaqueel trở thành hình ảnh ám ảnh nhất trong trận đấu giữa Feyenoord và Real Betis tại Europa League rạng sáng 30/1.

Qua penalty phoi bay DNA cua Barcelona hinh anh

Quả penalty phơi bày DNA của Barcelona

2 giờ trước 19:00 30/1/2026

0

Raphinha thực hiện thành công quả phạt đền vào lưới Copenhagen, nhưng câu chuyện phía sau thật sự khiến khán giả cảm phục.

Khac biet cua Carrick hinh anh

Khác biệt của Carrick

2 giờ trước 19:31 30/1/2026

0

Trung vệ Lisandro Martinez khẳng định Michael Carrick khơi dậy phiên bản tốt nhất của MU bằng tiêu chuẩn rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ và sự thấu hiểu con người.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý