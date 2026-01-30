Hình ảnh xúc động của cha con Van Persie

Khoảnh khắc Robin van Persie bên con trai Shaqueel trở thành hình ảnh ám ảnh nhất trong trận đấu giữa Feyenoord và Real Betis tại Europa League rạng sáng 30/1.

Van Persie lo lắng cho con trai.

Robin van Persie hiện dẫn dắt Feyenoord. Mùa giải này, ông đặc biệt tự hào khi con trai Shaqueel Van Persie, 19 tuổi, bắt đầu có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tiền đạo trẻ dần chiếm được niềm tin và có khởi đầu hứa hẹn trong năm 2026.

Tuy nhiên, mọi thứ rẽ sang hướng nghiệt ngã trong trận gặp Real Betis. Shaqueel không đá chính và được tung vào sân ở phút 73, khi Feyenoord bị dẫn trước hai bàn. Dù vậy, cầu thủ trẻ nhanh chóng để lại dấu ấn. Phút 77, anh kiến tạo tinh tế để Casper Tengstedt ghi bàn, nhen nhóm hy vọng cho đội bóng Hà Lan.

Bi kịch ập đến chỉ ít phút sau. Trong một tình huống di chuyển, Shaqueel tiếp đất không thuận lợi và bị gập quá mức đầu gối phải. Anh lập tức nằm sân trong đau đớn, khiến các bác sĩ phải vào cuộc khẩn cấp. Shaqueel buộc phải rời sân trên cáng, trong những tràng pháo tay động viên từ khán giả hai đội.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất là khi Robin van Persie yêu cầu đội ngũ y tế đặt cáng xuống. Ông quỳ bên đường biên, ôm và an ủi con trai mình, tạm gác lại vai trò HLV để trở về đúng nghĩa một người cha.

Chia sẻ với Ziggo Sport, Van Persie không giấu được nỗi đau: "Tình hình không khả quan. Các xét nghiệm sẽ cho kết luận chính xác, nhưng những dấu hiệu ban đầu thật sự không tốt. Khi một cầu thủ chấn thương, ai cũng lo lắng. Nhưng hôm nay đó lại là con trai tôi. Điều đó thật đau lòng".

Ở buổi họp báo sau trận, ông nghẹn ngào nói thêm: "Trên cương vị HLV đã khó, nhưng trong trường hợp đặc biệt này, với tư cách một người cha, cảm giác thật sự xé lòng".

Chấn thương đến đúng thời điểm Shaqueel đang thăng hoa. Chỉ ít tuần trước, anh ghi 2 bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp trước Sparta Rotterdam.

Trong khi đó, Feyenoord cũng thua Real Betis 1-2 và chính thức dừng bước sớm ở vòng phân hạng Europa League mùa này.