Đội của Van Persie thua ngược khó tin

Rạng sáng 12/12, Feyenoord trải qua một trong những đêm đáng quên nhất tại đấu trường châu Âu khi để thua ngược 3-4 trước FCSB ở vòng phân hạng Europa League.

HLV Van Persie gây thất vọng ở sân chơi châu Âu.

Trên sân Arena Națională của Romania, đội bóng Rotterdam dẫn trước 3-1 chỉ sau 51 phút thi đấu, nhờ các pha lập công của Casper Tengstedt, Quinten Timber và Leo Sauer, nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng ngoạn mục với ba bàn thắng chỉ trong 36 phút cuối.

Phút 11, FCSB bất ngờ vượt lên nhờ cú đánh đầu cận thành của trung vệ Siyabonga Ngezana từ quả phạt góc của Risto Radunovic. Song, chỉ trong vòng 3 phút cuối hiệp một từ 41 đến 44, Feyenoord ghi liền hai bàn để nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Feyenoord tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 51, Jordan Bos chọc khe tinh tế để Leo Sauer bứt tốc vượt qua hậu vệ FCSB, rồi bình tĩnh lốp bóng qua hai chân thủ môn Ștefan Târnovanu, nâng tỷ số lên 3-1.

Lúc này, nhiều người đã nghĩ trận đấu đã an bài. Nhưng chỉ trong vòng hơn 35 phút cuối trận, chủ nhà FCSB ghi liền 3 bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng 4-3 khó tin. Trong đó, có bàn ở phút 90+5.

Đây là trận thua thứ 4 trong 6 trận vòng phân hạng Europa League của Feyenoord mùa này, và là lần thứ hai liên tiếp họ để thủng lưới ở những giây cuối cùng. Hành trình châu Âu của Robin van Persie và các học trò đang đứng trước bờ vực thẳm.

Thất bại này khiến thầy trò Robin van Persie trước nguy cơ rất lớn bị loại sớm nếu không thắng cả hai trận còn lại trước Sturm Graz và Real Betis.